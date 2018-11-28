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СМИ: Трамп и Путин все же проведут встречу 1 декабря
29.11.2018 11:40 — Разное | Ежедневник
фото: btvn.ru
О предстоящей встрече двух лидеров сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Накануне Трамп заявлял, что встреча может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе.
Встреча президентов России и США пройдет в Буэнос-Айресе 1 декабря, где в эти дни будет проходить саммит G20.
Переговоры пройдут в отеле Park Hyatt Buenos Aires, на встречу отведено более двух часов, сообщает
Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. Новые переговоры президентов в связи с обострением российско-украинских отношениях были поставлены под вопрос. После задержания украинских кораблей в Керченском проливе Дональд Трамп заявил в интервью The Washington Post, что встреча может быть отменена. Глава Белого дома ожидает «полного доклада» от Совета по национальной безопасности по поводу инцидента в Керченском проливе, в результате которого были арестованы три корабля и ВМС Украины и их экипажи.
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О предстоящей встрече двух лидеров сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Накануне Трамп заявлял, что встреча может быть отменена из-за инцидента в Керченском...
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