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СМИ: Трамп и Путин все же проведут встречу 1 декабря

29.11.2018 11:40 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: Трамп и Путин все же проведут встречу 1 декабря

фото: btvn.ru

О предстоящей встрече двух лидеров сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Накануне Трамп заявлял, что встреча может быть отменена из-за инцидента в Керченском проливе.

Встреча президентов России и США пройдет в Буэнос-Айресе 1 декабря, где в эти дни будет проходить саммит G20.

Переговоры пройдут в  отеле Park Hyatt Buenos Aires, на встречу отведено более двух часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки.  Новые переговоры президентов в связи с обострением российско-украинских отношениях были поставлены под вопрос. После задержания украинских кораблей в Керченском проливе Дональд Трамп заявил в интервью The Washington Post, что встреча может быть отменена. Глава Белого дома ожидает «полного доклада» от Совета по национальной безопасности по поводу инцидента в Керченском проливе, в результате которого были арестованы три корабля и ВМС Украины и их экипажи.

 
 
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О предстоящей встрече двух лидеров сообщают СМИ со ссылкой на свои источники. Накануне Трамп заявлял, что встреча может быть отменена из-за инцидента в Керченском...
 
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