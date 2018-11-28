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Акустическая система от LG: Smart дисплей, GOOGLE-ассистент, мощное стерео

29.11.2018 11:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Акустическая система от LG: Smart дисплей, GOOGLE-ассистент, мощное стерео
АиФ

LG Electronics выпустила новую мощную акустическую систему, оснащенную сенсорным Smart дисплеем и функциями на основе искусственного интеллекта. Новинка сочетает в себе возможности помощника Google Assistant и бескомпромиссно высокое качество звучания от Meridian Audio — красивое и мощное устройство для «умного» дома. Сначала LG XBOOM AI ThinQ WK9 появится в США, затем устройство станет доступно в других странах.


Акустическая система от LG: Smart дисплей, GOOGLE-ассистент, мощное стерео
Фото: АиФ

Продвинутый сенсорный Smart дисплей разработан в сотрудничестве с Google, что позволяет модели LG WK9 задействовать все возможности умного помощника Google Ассистент. Благодаря сотрудничеству LG с компанией Meridian Audio, лидером и инноватором в области высококлассных аудиорешений, LG WK9 обеспечивает отличное качество звучания, точность воспроизведения голоса и четкость басов при компактном размере устройства.

Акустическая система LG XBOOM AI ThinQ WK9 оснащена фронтальной камерой для видеосвязи и стерео-динамиками мощностью 20 Вт — самыми мощными в своем классе — и технологиями Meridian. Все это вместе обеспечивает кристально чистое звучание, как при общении по видеосвязи, так и при воспроизведении музыки. На дисплее с диагональю 8 дюймов пользователи смогут просматривать любимые ролики на YouTube и с легкостью пользоваться такими ресурсами, как Google Карты и Google Фото.

В дополнение к аудио- и видеовозможностям, LG XBOOM AI ThinQ WK9 предлагает пользователю возможность подключать к аудио системе другие устройства LG ThinQ в доме, например, телевизор LG, или другую интеллектуальную домашнюю технику, и более чем 10 000 смарт-устройств от 1000 брендов, работающих с помощником Google Assistant.

«Партнерство с компаниями Google и Meridian Audio позволяет нам разрабатывать новые возможности медиаустройств, добавлять смарт-функции помощника Google Assistant и премиальные инновации в области аудио, которые может предоставить только Meridian, — отмечает Со Янг Дже (Seo Young-jae), глава конвергентного подразделения аудио и видео компании LG Home Entertainment. — В отличие от других аудиосистем с искусственным интеллектом, LG WK9 в первую очередь обеспечивает высокое качество звучания, и при этом оснащен интеллектуальными функциями».


Акустическая система от LG: Smart дисплей, GOOGLE-ассистент, мощное стерео
Фото: АиФ

 

Дополнительная информация и цены будут объявлены в каждой стране отдельно по мере поступления в продажу.

Технические характеристики

·     Дисплей: 8" HD Touch Screen

·      Выходы: 2-кан/20 Вт

·      Камера: 5 MP

·      Операционная система: Android Things

·     Размеры (Ш х В х Г): 370 x 244 x 145 мм

·     Вес: 1,51 кг

·     Подключение: Wi-Fi/Bluetooth

·     Электропитание: 5,6 Вт

·      Цвет: черный

 

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Аудиосистема LG XBOOM AI ThinQ WK9 обеспечит мощное звучание благодаря встроенным технологиям от Meridian Audio, бескомпромиссно высокое качество изображения вместе с функциями...
 
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