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Газета "Новы дзень" начинает #Фотопроект #ЖлобинщинаПомнит
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сегодня, 29 ноября, мы отмечаем 75-летие освобождения
Дорогие жлобинчане! Давайте вместе с нашей газетой вспомним… Вспомним о тех, кто воевал, кто освобождал нашу Жлобинскую землю, кто не вернулся с полей сражений, о наших близких: дедах и прадедах. Ведь память о той страшной войне – Великой Отечественной – это ПАМЯТЬ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ!
Загляните в свои семейные альбомы и станьте участником проекта «Новага дня», посвящённого 75-летию освобождения родной Беларуси. Делитесь снимками и с гордостью рассказывайте о своих родственниках, воевавших с врагом. Ждём вас в соцсетях с хэштегами #фотопроект, #ЖлобинщинаПомнит. Можно размещать фото в наших группах «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбуке». Также на сайте ndsmi.by появится рубрика для ваших снимков и рассказов.
ДАВАЙТЕ ПОМНИТЬ ВМЕСТЕ!
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Сегодня, 29 ноября, мы отмечаем 75-летие освобождения Стрешина от немецко-фашистских захватчиков. И именно сегодня газета "Новы дзень" начинает новый...
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