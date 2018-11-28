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В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 м установили в немецком городе Дортмунде.
Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Елку смонтировали из 1700 небольших елей, выращенных специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Монтаж проходил в течение 4-х недель.
Украсили конструкцию 48 тыс. праздничных фонариков.
С началом праздничного сезона в Германии открыли почти 3 тыс. рождественских ярмарок, на каждой из них рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою елку.
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Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 м установили в немецком городе Дортмунде. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Елку...
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