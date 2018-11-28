В Германии установили самую большую в мире рождественскую елку

Самую большую в мире рождественскую елку высотой 45 м установили в немецком городе Дортмунде.

Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Елку смонтировали из 1700 небольших елей, выращенных специально для Рождества в местных лесных хозяйствах. Монтаж проходил в течение 4-х недель.

Украсили конструкцию 48 тыс. праздничных фонариков.

С началом праздничного сезона в Германии открыли почти 3 тыс. рождественских ярмарок, на каждой из них рядом с сувенирными лотками, каруселями и вертепом установили и свою елку.





Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "