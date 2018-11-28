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Где в Жлобине будут установлены новогодние елки?
29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С наступления зимы и первых морозов каждый ожидает приближение рождественских и новогодних праздников. В связи с их проведением председателем райисполкома Иваном Науменко уже подписано распоряжение о художественном оформлении города и района до 15 декабря.
Традиционно, основная работа возложена на работников КЖУП «Уником». Им предстоит праздничное оформление иллюминацией центральных улиц города и установка новогодних ёлок на площади Освободителей, Привокзальной площади, в микрорайоне № 3, в районе Центра олимпийского резерва, возле своего административного здания по улице Школьной. Новогоднюю красавицу возле инженерного корпуса заводоуправления № 1 – установит БМЗ, около Дворца культуры металлургов – РУП «Металлургсоцсервис».
К праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий подключатся все предприятия, организации, учреждения, торговые объекты, сельскохозяйственные предприятия.
Анна ШМИГИРЁВА.
На снимке: началась установка новогодней елки на площади Освободителей.
Фото Николая СЕМЕНЦА.
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С наступления зимы и первых морозов каждый ожидает приближение рождественских и новогодних праздников. В связи с их проведением председателем...
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