ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Где в Жлобине будут установлены новогодние елки?

29.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Где в Жлобине будут установлены новогодние елки?

С наступления зимы и первых морозов каждый ожидает приближение рождественских и новогодних праздников. В связи с их проведением председателем райисполкома Иваном Науменко уже подписано распоряжение о художественном оформлении города и района до 15 декабря.

Традиционно, основная работа возложена на работников КЖУП «Уником». Им предстоит праздничное оформление иллюминацией центральных улиц города и установка новогодних ёлок на площади Освободителей, Привокзальной площади, в микрорайоне № 3, в районе Центра олимпийского резерва, возле своего административного здания по улице Школьной. Новогоднюю красавицу возле инженерного корпуса заводоуправления № 1 – установит БМЗ, около Дворца культуры металлургов – РУП «Металлургсоцсервис».

К праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий подключатся все предприятия, организации, учреждения, торговые объекты, сельскохозяйственные предприятия.

Анна ШМИГИРЁВА.

На снимке: началась установка новогодней елки на площади Освободителей.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube


 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С наступления зимы и первых морозов каждый ожидает приближение рождественских и новогодних праздников. В связи с их проведением председателем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Закон не писан? Член Совета республики игнорирует решение суда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика