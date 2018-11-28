Где в Жлобине будут установлены новогодние елки?

С наступления зимы и первых морозов каждый ожидает приближение рождественских и новогодних праздников. В связи с их проведением председателем райисполкома Иваном Науменко уже подписано распоряжение о художественном оформлении города и района до 15 декабря.

Традиционно, основная работа возложена на работников КЖУП «Уником». Им предстоит праздничное оформление иллюминацией центральных улиц города и установка новогодних ёлок на площади Освободителей, Привокзальной площади, в микрорайоне № 3, в районе Центра олимпийского резерва, возле своего административного здания по улице Школьной. Новогоднюю красавицу возле инженерного корпуса заводоуправления № 1 – установит БМЗ, около Дворца культуры металлургов – РУП «Металлургсоцсервис».

К праздничному оформлению фасадов зданий и прилегающих к ним территорий подключатся все предприятия, организации, учреждения, торговые объекты, сельскохозяйственные предприятия.

Анна ШМИГИРЁВА.

На снимке: началась установка новогодней елки на площади Освободителей.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "

Наш канал на YouTube



