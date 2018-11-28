|
Представители трёх министерств и Национальной библиотеки передадут старейший в мире букварь слуцкой гимназии
29.11.2018 — Разное | Слуцк Город
1 декабря 2018 года состоится торжественная передача факсимильного издания старейшего в мире Букваря старейшей гимназии Беларуси – гимназии №1 г. Слуцка.
Мероприятие проходит в Год малой родины в рамках республиканского конкурса «Ганарыся рэчамі Айчыны».
В рамках церемонии состоится роспись новогодних игрушек по теме «Старейший в мире Букварь» с участием учащихся гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска, а также представление «Нового букваря», нарисованного детьми из Минской государственной гимназии-колледжа искусств.
Мероприятие пройдет в присутствии представителей Министерства образования, Министерства информации, Министерства культуры Республики Беларусь, директора Национальной библиотеки, директора и учащихся гимназии №1 г. Слуцка.
Сотни выпускников гимназии, ставшие впоследствии известными учеными, военными, писателями, врачами и инженерами, принесли Слуцкой гимназии известность далеко за пределами нашей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители трёх министерств и Национальной библиотеки передадут старейший в мире букварь слуцкой гимназии
1 декабря 2018 года состоится торжественная передача факсимильного издания старейшего в мире Букваря старейшей гимназии Беларуси – гимназии №1 г. Слуцка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)