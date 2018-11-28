Представители трёх министерств и Национальной библиотеки передадут старейший в мире букварь слуцкой гимназии





1 декабря 2018 года состоится торжественная передача факсимильного издания старейшего в мире Букваря старейшей гимназии Беларуси – гимназии №1 г. Слуцка.

Мероприятие проходит в Год малой родины в рамках республиканского конкурса «Ганарыся рэчамі Айчыны».

В рамках церемонии состоится роспись новогодних игрушек по теме «Старейший в мире Букварь» с участием учащихся гимназии № 1 имени Ф. Скорины г. Минска, а также представление «Нового букваря», нарисованного детьми из Минской государственной гимназии-колледжа искусств.

Мероприятие пройдет в присутствии представителей Министерства образования, Министерства информации, Министерства культуры Республики Беларусь, директора Национальной библиотеки, директора и учащихся гимназии №1 г. Слуцка.

Отметим, что в 2017 году Слуцкой гимназии исполнилось 400 лет. На протяжении четырех веков она прошла огромный путь от кальвинистского училища при Януше VI Радзивиле до современного учреждения образования, которое является старейшим учебным заведением Беларуси.

Сотни выпускников гимназии, ставшие впоследствии известными учеными, военными, писателями, врачами и инженерами, принесли Слуцкой гимназии известность далеко за пределами нашей страны.