На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»

Неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров, на которых гибнут люди. В первую очередь жертвами огня становятся неосторожные курильщики. Пьянство и курение, небрежность и халатность – факторы, которые приводят к непоправимым последствиям.





























В ходе завершающего этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных совместно с членами Быховского районного общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» посетили центральный городской рынок.

Ребята и спасатели распространяли профилактическую наглядно-изобразительную продукцию, проводили беседы с населением, доводили оперативную обстановку с пожарами и гибелью на них людей. Так же в это день любой посетитель рынка мог обменять сигарету на конфету, сделав тем самым первый шаг в отказе от курения.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко