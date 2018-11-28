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На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»

29.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров, на которых гибнут люди. В первую очередь жертвами огня становятся неосторожные курильщики. Пьянство и курение, небрежность и халатность – факторы, которые приводят к непоправимым последствиям.

На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»


На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»


На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»


На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»


На Быховщине прошел завершающий этап акции «Не прожигай свою жизнь»

В ходе завершающего этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных совместно с членами Быховского районного общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» посетили центральный городской рынок.

Ребята и спасатели распространяли профилактическую наглядно-изобразительную продукцию, проводили беседы с населением, доводили оперативную обстановку с пожарами и гибелью на них людей. Так же в это день любой посетитель рынка мог обменять сигарету на конфету, сделав тем самым первый шаг в отказе от курения.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Неосторожное обращение с огнем – одна из самых распространенных причин пожаров, на которых гибнут люди. В первую очередь жертвами огня
 
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