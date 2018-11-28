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Почему зимой увеличивается расход топлива

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Пусть нефтяники и правительство обещают, что цены на топливо не будут расти как минимум до начала следующего года, они уже достигли довольно высокого уровня. А зимой расход топлива серьезно увеличивается. Причем, вопреки физике, ведь согласно циклу Карно при возрастании температурной разницы КПД механизма должен увеличиваться, да и для мотора предпочтительнее прохладный воздух, а не горячий. Но есть побочные факторы, которые и приводят к повышенному расходу топлива.

Прогрев двигателя

Зимой мы прогреваем автомобиль дольше, чем в теплое время, хотя автопроизводители и уверяют, что даже при минусовых температурах можно двигаться сразу после того, как завели двигатель. Но для того, чтобы сохранить ресурс двигателя и трансмиссии желательно как следует прогреть мотор, а затем двигаться на невысоких скоростях, пока силовой агрегат и масло в коробке передач не прогреются окончательно.

Многие устанавливают на автомобили сигнализации с возможностью дистанционного запуска, а у некоторых автопроизводителей такое есть в заводских опциях (например, система Renault Start). Естественно, заведя мотор из дома, пока мы собираемся выходить к машине, приводит к повышенному расходу топлива.

 
 
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Пусть нефтяники и правительство обещают, что цены на топливо не будут расти как минимум до начала следующего года, они уже достигли довольно высокого уровня....
 
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