Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?

Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.



Введение всяческих запретов ради улучшения экологической ситуации особенно модно в Германии. Ограничения для машин со старыми дизельными моторами действуют в Гамбурге, Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Кельне, Бонне и Эссене. Однако запреты на дизельные моторы, сообщает presseportal.de, не улучшили качество воздуха, например в Гамбурге. Напротив — за год уровень окислов азота увеличился! Так, октябре 2018 года в среднем уровень диоксида азота в воздухе составлял 48 микрограммов на кубический метр, а до запрета автомобилей с дизельными моторами — только 39.

Тем не менее всеобщая экологическая движуха охватила не только Германию, но и другие страны. Где и что запрещается ради того, чтобы дышать в городах становилось легче, разбиралось немецкое издание automobilwoche.de.