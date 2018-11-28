ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?

29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.


Введение всяческих запретов ради улучшения экологической ситуации особенно модно в Германии. Ограничения для машин со старыми дизельными моторами действуют в Гамбурге, Берлине, Франкфурте, Штутгарте, Кельне, Бонне и Эссене. Однако запреты на дизельные моторы, сообщает presseportal.de, не улучшили качество воздуха, например в Гамбурге. Напротив — за год уровень окислов азота увеличился! Так, октябре 2018 года в среднем уровень диоксида азота в воздухе составлял 48 микрограммов на кубический метр, а до запрета автомобилей с дизельными моторами — только 39.

Тем не менее всеобщая экологическая движуха охватила не только Германию, но и другие страны. Где и что запрещается ради того, чтобы дышать в городах становилось легче, разбиралось немецкое издание automobilwoche.de.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Американский журнал о скейтерах Thrasher снял ролик в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика