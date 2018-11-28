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Запрет на дизели в Европе: стало ли лучше с экологией в мегаполисах?
29.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это касается дизельных машин, которые уже стали притчей во языцех.
Тем не менее всеобщая экологическая движуха охватила не только Германию, но и другие страны. Где и что запрещается ради того, чтобы дышать в городах становилось легче, разбиралось немецкое издание automobilwoche.de.
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Проведено исследование, как в мировых столицах борются за экологию. Ну а борьба, как водится, всегда выливается во всяческие запреты и ограничения. Особенно это...
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