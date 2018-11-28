10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.