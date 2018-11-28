Курсы валют и криптовалют на сегодня

Евро резко подорожал в начале торгов и оказался на максимуме за 1,5 месяца, биткойн +110.72.
Средневзвешенный курс доллара опустился на 0,0045 рубля до 2,1426 BYN/USD.
Доллар прервал серию из четырёх последовательных повышений, за время которой он подорожал на 0,0452 рубля и оказался на максимальном уровне за две недели.
Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0141 рубля до 2,4368 BYN/EUR.
Сегодня евро резко подорожал на новостях из США. На рынке форекс курс евро к доллару подскочил до 1,1382, а вчера в 19 часов он ещё находился на уровне 1,1286 USD/EUR.
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