Победа в республиканском конкурсе «ПАТРИОТ.by»

19-20 ноября в рамках республиканской недели технического творчества «Юность. Интеллект. Будущее» состоялся финал республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by».

Непосредственными организаторами конкурса выступили учреждение образования «Республиканский центр инновационного и технического творчества» под общим руководством Министерства образования Республики Беларусь.

В отборочных турах конкурса приняли участие около 300 человек из всех регионов страны. В финале конкурса участвовало свыше 60 человек. Возраст участников конкурса: 12 лет – 21 год.

Конкурс проводился с целью гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, выявления и поддержки талантливых учащихся, активизации деятельности объединений по интересам компьютерной направленности.





Финал конкурса предусматривал защиту компьютерных разработок в трех номинациях.

«С чего начинается Родина?» - в рамках этой номинации участники конкурса представили свои творческие разработки, созданные на языках программирования.

В номинации «Люблю тебя, мой край родной» ребята представляли web-сайты, в номинации «А из нашего окна…» учащиеся представили презентации с элементами компьютерной графики, мультимедиа, анимации.

Учащийся X класса Государственного учреждения образования «Негорельская средняя школа №1» Василевский Сергей в составе команды Минской области победил в номинации «С чего начинается Родина?».

Руководство учреждения поздравляет Сергея и его руководителя, Рыбчинскую Людмилу Михайловну, с победой и Дипломом III степени.



