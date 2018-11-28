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На 5 копеек сразу... Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области
29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного Совета депутатов "О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении" опубликовано сегодня на
Теперь фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами, автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,55 за одну поездку. У водителя талончик будет стоить на 5 копеек дороже. Проезд и провоз багажа в коммерческих автобусах экспрессных маршрутов также подорожает на 5 копеек - до Br0,65 за одну поездку.
Месячный проездной билет на один вид транспорта в областном центре будет стоить Br24,75, в Барановичах, Пинске и Кобрине - Br24,09, в других городах области - Br21,03. Проездной на автобус и троллейбус обойдется в Br33,03.
Кроме того, установлены предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в регулярном сообщении.
Сообщается, что решение облсовета вступает в силу после его официального опубликования.
В последний раз общественный транспорт в Бресте дорожал на Br0,05 в октябре прошлого года.
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Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного Совета депутатов "О тарифах на...
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