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На 5 копеек сразу... Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области

29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного Совета депутатов "О тарифах на городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61063.php

На 5 копеек сразу... Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области

Теперь фиксированный тариф на городские перевозки пассажиров и ручной клади троллейбусами, автобусами на обычных и скоростных маршрутах в регулярном сообщении составит Br0,55 за одну поездку. У водителя талончик будет стоить на 5 копеек дороже. Проезд и провоз багажа в коммерческих автобусах экспрессных маршрутов также подорожает на 5 копеек - до Br0,65 за одну поездку.

Месячный проездной билет на один вид транспорта в областном центре будет стоить Br24,75, в Барановичах, Пинске и Кобрине - Br24,09, в других городах области - Br21,03. Проездной на автобус и троллейбус обойдется в Br33,03.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61063.php

На 5 копеек сразу... Проезд в общественном транспорте дорожает в Брестской области

Кроме того, установлены предельные максимальные тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в регулярном сообщении.

Сообщается, что решение облсовета вступает в силу после его официального опубликования.

В последний раз общественный транспорт в Бресте дорожал на Br0,05 в октябре прошлого года.

 
Теги: Брест
 
 
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Стоимость проезда и провоза багажа в общественном транспорте подорожает в Брестской области. Соответствующее решение областного Совета депутатов "О тарифах на...
 
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