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Международный турнир по водному поло, посвященный памяти тренера Р.А.Босака
29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
С 26 по 30 ноября на базе ГСУСУ "Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта" пройдет открытое первенство БОЦОР в программе международного турнира по водному поло среди юношей 2005-2006 г.р., посвященного памяти тренера Р.А.Босака.
В соревнованиях примут участие команды из: г.Бреста, г. Минска, г. Харькова, г. Москвы, г. Гомеля, г. Львова, г. Кишенева.
Начало соревнований:
26 ноября - 12.00
27 ноября - 9.00
28 ноября - 9.00
29 ноября - 10.00
30 ноября - 8.30.
Вход свободный
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