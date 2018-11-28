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Международный турнир по водному поло, посвященный памяти тренера Р.А.Босака

29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 26 по 30 ноября на базе ГСУСУ "Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта" пройдет открытое первенство БОЦОР в программе международного турнира по водному поло среди юношей 2005-2006 г.р., посвященного памяти тренера Р.А.Босака.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61062.php

Международный турнир по водному поло, посвященный памяти тренера Р.А.Босака

В соревнованиях примут участие команды из: г.Бреста, г. Минска, г. Харькова, г. Москвы, г. Гомеля, г. Львова, г. Кишенева.

Начало соревнований:

26 ноября - 12.00

27 ноября - 9.00

28 ноября - 9.00

29 ноября - 10.00

30 ноября - 8.30.

Вход свободный

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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С 26 по 30 ноября на базе ГСУСУ "Брестский областной центр олимпийского резерва по водным видам спорта" пройдет открытое первенство БОЦОР в программе международного...
 
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