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К 2033 году в Польше построят несколько АЭС
29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
К 2033 году в
фото - иллюстрация
Первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от Гданьска — в Жарновце.
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К 2033 году в Польше построят несколько АЭС. фото - иллюстрация Первая в истории страны АЭС может быть возведена в одном из населенных пунктов к северо-западу от...
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