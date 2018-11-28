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Минкультуры: самовольные надписи сталинской эпохи в МПЦ должны быть удалены

29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской крепости самовольные надписи сталинской эпохи должны быть удалены, баннеры со сценами насилия демонтированы, а на инициаторов этих работ должны быть заведены административные дела! Такой ответ на обращение получил руководитель организации “За свой город” Игорь Масловский от Министерства культуры РБ. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61060.php

Минкультуры: самовольные надписи сталинской эпохи в МПЦ должны быть удалены

Напомним, что группа лиц во главе с бывшим вторым секретарем Брестского городского комитета БРСМ, а ныне руководителем Молодежного патриотического центра на территории Брестской крепости самовольно наносит надписи на фасады зданий, размещает в оконных проемах собственные фотоматериалы со сценами насилия с использованием оружия. Кроме того, ими проведена вырубка деревьев и кустарников без соответствующего разрешения.

«Мы считаем, что эпоха, которую пытаются реконструировать и подражать отдельные личности, не является примером для воспитания нашей молодежи. И хотя в Западную Беларусь сталинский режим пришёл намного позже, но ряды миллионов невинных жертв пополнились и брестчанами», - комментирует ситуацию Игорь Масловский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61060.php

Минкультуры: самовольные надписи сталинской эпохи в МПЦ должны быть удаленыБрестская городская организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) выражает солидарность с позицией организации “За свой город". В ближайшее время они намерены обратиться к местным властям за разъяснениями: чем занимается центр патриотического воспитания молодежи.

«Данный центр расположен на территории старого города Берестье. Именно здесь на протяжении столетий вершилась история не только нашего города, Беларуси, но и Восточной Европы. Эти земли помнят героические сражения защитников древнего Берестья против монголо-татарского нашествия и судьбоносную встречу Витовта и Ягайлы по планированию генеральной битвы с крестоносцами под Грюнвальдом. Именно здесь развивалось самоуправление с получением Магдебургского права, именно в нашем древнем городе была основана первая типографии на территории Беларуси и издана Брестская Библия. Это место заключения Брестской Унии, Брестского мира и польской обороны крепости от нацистов в 1939 году. Нам интересно, что делает руководство патриотического центра для воспитания гордости за историю наших предков?» - выражает позицию Брестской городской организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) ее руководитель Анна Канюс.

«Мы считаем, что патриотизм начинается не с 1941 года. К сожалению, на фотографиях молодежного патриотического центра мы видим лишь молодых людей в форме цвета хаки. Мы уверены, что должны воспитывать молодое поколение на примерах и уроках всей нашей тысячелетней истории. Это будет справедливо для всех жителей города. Мы призываем органы власти восстановить историческую справедливость и наполнить патриотическое воспитание легендарным прошлым всех исторических эпох нашего города» - добавляет Игорь Масловский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61060.php

Минкультуры: самовольные надписи сталинской эпохи в МПЦ должны быть удалены

Общественные активисты намерены контролировать ситуацию и сделают все возможное для придания гласности сведений о лицах, привлеченных к административной ответственности за нарушение законодательства.

 
 
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В Брестской крепости самовольные надписи сталинской эпохи должны быть удалены, баннеры со сценами насилия демонтированы, а на инициаторов этих работ должны быть...
 
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