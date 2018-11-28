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В Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города
29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест
Сразу уточним, что конкретно Брестоблгаз и его официальные подразделения не имеют к аферистам никакого отношения. Суть в данном случае проста - к вам приходят на дом "сотрудники" некой фирмы, едва-едва показывают удостоверение, и осмотрев газовое "хозяйство" предлагают приобрести газовый анализатор, так как в следующий раз будет штраф. Ранее подобные случаи похождений фиксировались в России.
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Между тем, сам прибор полезный, и даже необходимый - без него, к примеру, в частном доме вам не подключат котёл. Но только вот его стоимость - около 15 рублей с большой-большой натяжкой (есть конечно приборы и подороже, но смысл?). И в квартирах установка данного прибора не является обязательной. А вот наши горе-предприниматели продают газоанализатор за 400 р. Но только сегодня, только сейчас, и только для вас скидка 50%. Разве найдётся кто-то, кто не купится на такое щедрое предложение?
Надеемся, дураков нет...
Вот как описывает ситуацию один из тех, кого уже посетили "продавцы газоанализаторов":
Памятка действий в таком случае
В случае, если к вам домой пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой компании и требуют пройти в помещение кухни для проверки газового оборудования, не торопитесь их впускать, сначала от них потребуйте:
К слову, бывает, что приходит представитель Брестоблгаз-а для сверки показаний счетчиков. В частных домах эти приборы установлены, как правило, на улице, а в квартирах - на кухне. Но ничего подобный представитель не должен вам продавать, он только проверит, правильно ли вы оплатили очередной период и может проконсультировать при необходимости.
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Сразу уточним, что конкретно Брестоблгаз и его официальные подразделения не имеют к аферистам никакого отношения. Суть в данном случае проста - к вам приходят на...
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