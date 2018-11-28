ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города

29.11.2018 13:04 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Сразу уточним, что конкретно Брестоблгаз и его официальные подразделения не имеют к аферистам никакого отношения. Суть в данном случае проста - к вам приходят на дом "сотрудники" некой фирмы, едва-едва показывают удостоверение, и осмотрев газовое "хозяйство" предлагают приобрести газовый анализатор, так как в следующий раз будет штраф. Ранее подобные случаи похождений фиксировались в России.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61059.php

Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города" alt="В Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города">

Между тем, сам прибор полезный, и даже необходимый - без него, к примеру, в частном доме вам не подключат котёл. Но только вот его стоимость - около 15 рублей с большой-большой натяжкой (есть конечно приборы и подороже, но смысл?). И в квартирах установка данного прибора не является обязательной. А вот наши горе-предприниматели продают газоанализатор за 400 р. Но только сегодня, только сейчас, и только для вас скидка 50%. Разве найдётся кто-то, кто не купится на такое щедрое предложение?

Надеемся, дураков нет...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61059.php

В Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города

Вот как описывает ситуацию один из тех, кого уже посетили "продавцы газоанализаторов":

В Бресте действует липовая "Служба газовой безопасности": звонят, на расстоянии предъявляют "удостоверение", входит (в нашем случае - парень в очочках, мастер Алексей), начинает бегло проверять (на глазок) состояние газового оборудование и ставить на листке "плюсы" и "минусы", это - пару минут. 

Главная его задача рассказать вам об "опасности утечки бытового газа", и настоятельно порекомендовать установить сейчас же газоанализатор (за 400 рб), но "поскольку сегодня(!) действуют скидки, лично Вам он установит его за 199 рб. и т. д. и т. п.

Для убедительности даёт телефон "отдела по работе с клиентами"...там вам тоже "навешают лапши", Проверяли: фирмы такой нет, прибор такой стоит от 11 рб. до 35... 

Разводка - чистой воды, не поддавайтесь:проверьте удостоверение, запишите, сфотографируйте. Уверены - он быстро убежит. 

Памятка действий в таком случае

В случае, если к вам домой пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой компании и требуют пройти в помещение кухни для проверки газового оборудования, не торопитесь их впускать, сначала от них потребуйте:

  • Назвать полное наименование организации и фамилии. Для проверки сведений позвоните в горгаз (облгаз, райгаз), или в крайнем случае по телефону 104, и уточните информацию, работают ли такие сотрудники у них, действительно ли сегодня проходит техническое обслуживание газового оборудования в вашем доме. Обычно, в 99% процентах случаев мошенники, если им не открыли дверь и начали звонить проверять информацию по ним, мошенники тут же скроются, побоятся последствий, тогда необходимо разоблачить их деятельность и позвонить в милицию, можно оповестить о ситуации соседей.
  • Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты были направлены по вашему адресу, тогда можно приоткрыть им дверь и потребовать показать удостоверения, и сверить их с фотографиями в нем. После этого только впустить в помещение кухни и проконтролировать их работу.

К слову, бывает, что приходит представитель Брестоблгаз-а для сверки показаний счетчиков. В частных домах эти приборы установлены, как правило, на улице, а в квартирах - на кухне. Но ничего подобный представитель не должен вам продавать, он только проверит, правильно ли вы оплатили очередной период и может проконсультировать при необходимости.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу уточним, что конкретно Брестоблгаз и его официальные подразделения не имеют к аферистам никакого отношения. Суть в данном случае проста - к вам приходят на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.11.2018
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика