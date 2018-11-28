Сразу уточним, что конкретно Брестоблгаз и его официальные подразделения не имеют к аферистам никакого отношения. Суть в данном случае проста - к вам приходят на дом "сотрудники" некой фирмы, едва-едва показывают удостоверение, и осмотрев газовое "хозяйство" предлагают приобрести газовый анализатор, так как в следующий раз будет штраф. Ранее подобные случаи похождений фиксировались в России.



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Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города" alt="В Бресте появились мошенники-газовики? Сразу несколько случаев описали жители города">



Между тем, сам прибор полезный, и даже необходимый - без него, к примеру, в частном доме вам не подключат котёл. Но только вот его стоимость - около 15 рублей с большой-большой натяжкой (есть конечно приборы и подороже, но смысл?). И в квартирах установка данного прибора не является обязательной. А вот наши горе-предприниматели продают газоанализатор за 400 р. Но только сегодня, только сейчас, и только для вас скидка 50%. Разве найдётся кто-то, кто не купится на такое щедрое предложение?

Надеемся, дураков нет...



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Вот как описывает ситуацию один из тех, кого уже посетили "продавцы газоанализаторов":

В Бресте действует липовая "Служба газовой безопасности": звонят, на расстоянии предъявляют "удостоверение", входит (в нашем случае - парень в очочках, мастер Алексей), начинает бегло проверять (на глазок) состояние газового оборудование и ставить на листке "плюсы" и "минусы", это - пару минут.



Главная его задача рассказать вам об "опасности утечки бытового газа", и настоятельно порекомендовать установить сейчас же газоанализатор (за 400 рб), но "поскольку сегодня(!) действуют скидки, лично Вам он установит его за 199 рб. и т. д. и т. п.



Для убедительности даёт телефон "отдела по работе с клиентами"...там вам тоже "навешают лапши", Проверяли: фирмы такой нет, прибор такой стоит от 11 рб. до 35...



Разводка - чистой воды, не поддавайтесь:проверьте удостоверение, запишите, сфотографируйте. Уверены - он быстро убежит.

Памятка действий в таком случае

В случае, если к вам домой пришли люди, представившиеся сотрудниками газовой компании и требуют пройти в помещение кухни для проверки газового оборудования, не торопитесь их впускать, сначала от них потребуйте:

Назвать полное наименование организации и фамилии. Для проверки сведений позвоните в горгаз (облгаз, райгаз), или в крайнем случае по телефону 104, и уточните информацию, работают ли такие сотрудники у них, действительно ли сегодня проходит техническое обслуживание газового оборудования в вашем доме. Обычно, в 99% процентах случаев мошенники, если им не открыли дверь и начали звонить проверять информацию по ним, мошенники тут же скроются, побоятся последствий, тогда необходимо разоблачить их деятельность и позвонить в милицию, можно оповестить о ситуации соседей.

Если диспетчер подтвердит, что такие специалисты были направлены по вашему адресу, тогда можно приоткрыть им дверь и потребовать показать удостоверения, и сверить их с фотографиями в нем. После этого только впустить в помещение кухни и проконтролировать их работу.

К слову, бывает, что приходит представитель Брестоблгаз-а для сверки показаний счетчиков. В частных домах эти приборы установлены, как правило, на улице, а в квартирах - на кухне. Но ничего подобный представитель не должен вам продавать, он только проверит, правильно ли вы оплатили очередной период и может проконсультировать при необходимости.