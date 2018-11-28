Польский сетевой ритейлер CDRL S.A. договорился о покупке 90% долей белорусского СООО "ТПГ Вест Ост Юнион" за $6,39 млн, сказано в сообщении на сайте Варшавской фондовой биржи.

СООО "ТПГ Вест Ост Юнион" владеет сетью магазинов детской одежды "Буслік" (включает 46 магазинов, в том числе 17 в Минске).

В сообщении сказано, что CDRL договорился о следке с Европейским банком реконструкции и развития (владеет 25,5% долей белорусской компании) и четырьмя собственниками-физлицами. Сделка состоится после одобрения белорусским антимонопольным органом.

CDRL планирует направить на покупку белорусской компании средства, привлекаемые за счет выпуска облигаций на 40 млн злотых ($10,5 млн в эквиваленте – ИФ). За счет покупки белорусской компании CDRL намерен расширить продажи на зарубежных рынках.

CDRL (бренд Coccodrillo) основана в начале 1990-х, занимается производством и дистрибуцией детской одежды и обуви. В настоящее время сеть продаж состоит из почти 500 магазинов, в том числе 242 в Польше, остальные в Австрии, Чехии, Португалии, Словакии, Румынии, странах Балтии и Венгрии.

Сеть магазинов "Буслік" (продажи импортного детского питания и детской одежды) действует под управлением СООО "ТПГ Вест Ост Юнион" с 2006 года. ЕБРР стал одним собственников белорусской компании в 2009 году. Годовая выручка компании составляет более $65 млн, показатель EBITDA превышает $2 млн.

В мае 2018 года СМИ со ссылкой на источники сообщали о возможности покупки сети "Буслік" одним из ведущих продавцов детских товаров в России "Детский мир". В октябре российский "Детский мир" объявил, что зарегистрировал на территории Беларуси ПАО "Детский мир", управлять которым будет московский офис. Цель компании - открыть в Беларуси первый магазин уже в 2019 году и стать ключевым игроком в среднесрочной перспективе.