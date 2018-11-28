Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы N4 в Осиповичах из-за плохого состояния железобетонных плит перекрытия на третьем этаже здания, сообщили в МЧС Беларуси.

"Здание средней школы N4 Осипович было инструментально обследовано специальной организацией. По результатам заключения в строении 1966 года постройки перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении МЧС.

Как добавили в министерстве, в среду было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском райисполкоме.

"Было принято решение о временном запрете на эксплуатацию здания. Для решения вопроса планируются работы по снятию нагрузки с плит и их укреплению ", - сообщили в МЧС

Проведение занятий в школе N4 отменено с 29 ноября, с 30 ноября учебный процесс будет организован на базе гимназии г.Осиповичи.

В министерстве уточнили, что в школе N4 обучается 740 человек.