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Комиссия по ЧС приостановила работу школы в Осиповичах

29.11.2018 12:01 — Разное | Интерфакс  
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы N4 в Осиповичах из-за плохого состояния железобетонных плит перекрытия на третьем этаже здания, сообщили в МЧС Беларуси.

"Здание средней школы N4 Осипович было инструментально обследовано специальной организацией. По результатам заключения в строении 1966 года постройки перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении МЧС.

Как добавили в министерстве, в среду было проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Осиповичском райисполкоме.

"Было принято решение о временном запрете на эксплуатацию здания. Для решения вопроса планируются работы по снятию нагрузки с плит и их укреплению ", - сообщили в МЧС

Проведение занятий в школе N4 отменено с 29 ноября, с 30 ноября учебный процесс будет организован на базе гимназии г.Осиповичи.

В министерстве уточнили, что в школе N4 обучается 740 человек.

 
 
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Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостановила работу средней школы N4 в Осиповичах из-за плохого состояния железобетонных плит перекрытия на третьем этаже...
 
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