КНДР заявила об окончании разработок ядерного оружия в стране в годовщину ракетного испытания

Северная Корея заявляет, что завершила разработку ядерного оружия ровно год назад и сосредоточилась на экономическом развитии страны.

"Ноябрьское эпохальное событие, повысившее стратегический статус КНДР, положило конец истории империалистической агрессии и ядерных угроз и позволило нашему народу сосредоточить все силы на построении социалистической экономики", - говорится в статье, опубликованной пропагандистским северокорейским сайтом Meari.

Под "эпохальным событием" подразумевается запуск 29 ноября 2017 года межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

В статье отмечается, что "демонстрация мощи КНДР привела к радикальным изменениям ситуации на Корейском полуострове, таких как три встречи двух Корей и первый саммит между Севером и США".

При этом подчеркивается, что никакие санкции и давление на Пхеньян не сработают.

Как сообщалось, 29 ноября 2017 года КНДР заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению северокорейского агентства ЦТАК, способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты 4,5 тыс. км.