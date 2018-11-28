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КНДР заявила об окончании разработок ядерного оружия в стране в годовщину ракетного испытания
Северная Корея заявляет, что завершила разработку ядерного оружия ровно год назад и сосредоточилась на экономическом развитии страны.
"Ноябрьское эпохальное событие, повысившее стратегический статус КНДР, положило конец истории империалистической агрессии и ядерных угроз и позволило нашему народу сосредоточить все силы на построении социалистической экономики", - говорится в статье, опубликованной пропагандистским северокорейским сайтом Meari.
Под "эпохальным событием" подразумевается запуск 29 ноября 2017 года межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
В статье отмечается, что "демонстрация мощи КНДР привела к радикальным изменениям ситуации на Корейском полуострове, таких как три встречи двух Корей и первый саммит между Севером и США".
При этом подчеркивается, что никакие санкции и давление на Пхеньян не сработают.
Как сообщалось, 29 ноября 2017 года КНДР заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которая, по утверждению северокорейского агентства ЦТАК, способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов.
По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты 4,5 тыс. км.
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Северная Корея заявляет, что завершила разработку ядерного оружия ровно год назад и сосредоточилась на экономическом развитии страны.
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