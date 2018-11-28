Закон не писан? Член Совета республики игнорирует решение суда



Николай Радоман. Фото TUT.BY





Вячеслав Сырица (на переднем плане слева)

Скандальная история началась полгода назад, рассказалправозащитникработал в СПК «Агрокомбинат «Снов» на разных должностях от момента создания предприятия. В последние годы трудился водителем-экспедитором, развозил в магазины по стране продукцию СПК.За 46 лет работы при разных руководителях он считался одним из лучших работников, получил множество наград, премий, был избран членом правления СПК, ему было присвоено званиеВ апреле этого года Сырица испытал шок, когда на заседании правления ему неожиданно объявили, что он подвергнут дисциплинарному и материальному наказанию, лишен материальной помощи (надбавок, доплат и др.), званияи выведен из состава правления.Накануне с Сырицей руководство на эту тему не общалось. Выяснилось, что во время одной из поездок приборы показали временный перерасход топлива. Работник указывает, что автомобиль старый, могло случиться всякое. Но вместо того, чтобы расспросить его, Сырицу бездоказательно обвинили в краже 5 литров топлива.Ошеломленный работник обратился за помощью к барановичским правозащитникам Сергею Говше и(правозащитный центр «Весна» и профсоюз РЭП).В результате суд Несвижского района 8 августа постановил признать недействительными апрельские решения правления СПК «Агрокомбинат «Снов» в отношении Сырицы. Кроме того, с предприятия были взысканы премиальные выплаты за последующие месяцы.Однако, руководитель СПК «Агрокомбинат «Снов» и член Совета республикидо сих пор не желает выполнять решение суда, сказал Сергей Говша.Точнее – они были выполнены лишь частично. При этом гонения на водителя продолжаются. В ноябре в честь дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности работникам СПК выдали денежные и продовольственные подарки – кроме Вячеслава Сырицы.– отметил правозащитник Сергей Говша.26 ноября Вячеслав Сырица подал жалобу председателю суда Несвижского района о неисполнении решения суда.