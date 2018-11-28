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Как продвигать свой бренд нижнего белья. Мастер-класс от полуголой Рианны
Фото из социальных сетей
Отметим, что певица активно самостоятельно рекламирует свой бренд. Недавно вышли видеотизеры, где Рири в большом бокале позирует в кружевном комплекте нижнего белья и перчатках зеленого оттенка.
Ранее перфомансом новой коллекции закрылась Неделя моды в Нью-Йорке. Показ назвали провокационным и эпатажным – в стиле собственницы бренда.
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Так барбадосская дива объявила своим подписчикам в Instagram о скидках на продукцию бельевой марки Savage x Fenty.
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