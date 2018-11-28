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Коттеджи в элитном поселке закрытого типа под Минском. Фотофакт
Фото: TUT.BY
«Ясная поляна» изначально задумывался как поселок с элитной недвижимостью. Место под эти цели выбрано идеальное — всего в 12 километрах от Минска по асфальту через лес. Сам поселок спрятан среди сосен лесного массива между деревнями Глебковичи и Липовая колода, у истока реки Волма. Рядом — биологический заказник «Глебковка».
Всего в поселке построили 47 коттеджей 7 типов: от 245 до 345 метров квадратных. Не проданных осталось 14 коттеджей. Их легко определить по отсутствию забора — большинство заселенных домов уже отгородились от соседей.
Один из необходимых атрибутов элитного поселка — забор по периметру и охраняемый въезд. Попасть сюда можно лишь жителям «Ясной поляны» и их гостям по приглашению.
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