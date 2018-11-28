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"Где ночует Пугачева?": дети выдали секреты Галкина и Примадонны

29.11.2018 12:13 — Разное | UDF  
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Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Гарри и Лиза сочинили и исполнили рэп. Забавное видео на своей станице в Instagram опубликовал их знаменитый отец-юморист.

Судя по всему, талантами малыши пошли в родителей. Максим Галкин объяснил, что наследники любят его программу "Лучше всех!". Особенно им понравилось выступление юного рэпера.

Лиза и Гарри вдохновились настолько, что сочинили и зачитали собственный речитатив. В ролике видно, как дети под музыку читают придуманные ими строки.

Гарри посвятил свой рэп истории о мотоцикле, а Лиза – роликам и маме, которая по телефону сказала, что "сегодня не приедет домой". Поклонники певицы и юмориста тут же пошутили, что Лиза и Гарри выдали все семейные секреты.

"Мама дома не ночевала, а у папы пылесос сломался. Обожаю", "Теперь у всех вопрос: "А где же мама ночью?", "Все, что наболело", – прокомментировали фолловеры.

Большинство сошлись во мнении, что у детей Пугачевой и Галкина – явные творческие способности. Подписчики предложили Максиму отправить Лизу и Гарри на свое шоу "Лучше всех!".


Отметим, что артист с удовольствием делится новостями о детях в своем микроблоге. Телеведущий демонстрирует успехи дочери и сына в занятиях, показывает, как Лиза и Гарри гуляют, ходят по магазинам.

 
Теги: Новости
 
 
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