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8 полезных комбинаций клавиш, о которых не каждый знает

29.11.2018 12:05 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Наверняка вы пользуетесь различными комбинациями клавиш, которые значительно облегчают работу, например, CTRL-Z для отмены предыдущего действия.

В этой подборке от издания Business Insider вы узнаете не самые очевидные горячие клавиши, которые также могут пригодиться.

CTRL-F

Эта комбинация включает поиск по документу. Особенно пригодится, если вам нужно найти какой-то абзац по ключевому слову.

CTRL-Shift-клик

Пригодится, если вам нужно выбрать сразу несколько файлов из списка. Выберите первый файл, зажмите CTRL-Shift и кликните на последний файл из тех, что вам нужны.

8 полезных комбинаций клавиш, о которых не каждый знает

Фото: Unsplash

Win-M

Если у вас открыто сразу много окон, эта комбинация клавиш поможет вам их всех свернуть и вернуться на рабочий стол.

CTRL-W

Еще одна полезная комбинация для многозадачных людей. Она закрывает выбранную программу, вкладку или окно. Больше не нужно никуда тянуться мышкой и отрывать руки от клавиатуры, чтобы выйти из ненужной программы.

Win-L

Боитесь, что на работе вас застукают за просмотром видео с котиками? Нажмите Windows-L, когда услышите, что к вам кто-то идет, и вы моментально заблокируете экран своего компьютера.

8 полезных комбинаций клавиш, о которых не каждый знает

Фото: Unsplash

CTRL-D

Эта комбинация позволяет быстро добавить в закладки интересную страницу. Пригодится тем, кто любит открывать много вкладок и боится их потерять.

CTRL-PrtScr

Невероятно полезная комбинация клавиш, позволяющая сделать скриншот не всего экрана, а только выбранной его части.

CTRL-Shift-V

Эта комбинация пригодится тем, кто работает с текстом. Как вы наверняка знаете, CTRL-V позволяет вставлять информацию из буфера. Комбинация CTRL-Shift-V вставляет текст в простом виде, то есть без какого-либо форматирования, которое было в источнике.

 
 
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