8 полезных комбинаций клавиш, о которых не каждый знает



Иллюстративное фото

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash

В этой подборке от изданиявы узнаете не самые очевидные горячие клавиши, которые также могут пригодиться.Эта комбинация включает поиск по документу. Особенно пригодится, если вам нужно найти какой-то абзац по ключевому слову.Пригодится, если вам нужно выбрать сразу несколько файлов из списка. Выберите первый файл, зажмите CTRL-Shift и кликните на последний файл из тех, что вам нужны.Если у вас открыто сразу много окон, эта комбинация клавиш поможет вам их всех свернуть и вернуться на рабочий стол.Еще одна полезная комбинация для многозадачных людей. Она закрывает выбранную программу, вкладку или окно. Больше не нужно никуда тянуться мышкой и отрывать руки от клавиатуры, чтобы выйти из ненужной программы.Боитесь, что на работе вас застукают за просмотром видео с котиками? Нажмите Windows-L, когда услышите, что к вам кто-то идет, и вы моментально заблокируете экран своего компьютера.Эта комбинация позволяет быстро добавить в закладки интересную страницу. Пригодится тем, кто любит открывать много вкладок и боится их потерять.Невероятно полезная комбинация клавиш, позволяющая сделать скриншот не всего экрана, а только выбранной его части.Эта комбинация пригодится тем, кто работает с текстом. Как вы наверняка знаете, CTRL-V позволяет вставлять информацию из буфера. Комбинация CTRL-Shift-V вставляет текст в простом виде, то есть без какого-либо форматирования, которое было в источнике.