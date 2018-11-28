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Что будет с рублем в декабре?

29.11.2018 11:59 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
По нашему мнению, в декабре рубль будет находиться под влиянием геополитических факторов, котировок цен на нефть, вероятного дефицита долларовой ликвидности и решения Банка России по ключевой ставке, а также решения по возобновлению покупок валюты для Минфина, отмечает Константин Кочергин, руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный".

"Сохранение Банком России моратория на покупку иностранной валюты для Минфина сможет оказать поддержку нашей валюте, в противном случае рубль получит некоторое негативное давление. Окончательное решение будет принято регулятором 14/12/2018.

Одновременно Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, повышение которой на 0,25-0,5% оценивается нами как наиболее вероятное. Рост ключевой ставки снизит инфляционное давление на рубль, который будет получать дополнительную поддержку от данного решения.

Фактор влияния нефтяных котировок становится все менее значимым для нашей валюты. Однако неоднозначные события на рынке нефти могут оказывать определенное влияние на рубль. 5-7 декабря состоятся заседания ОПЕК+. По нашему мнению, в рамках конспирологической теории Саудовская Аравия будет выступать за сохранение прежних уровней добычи или незначительного снижения текущих уровней. Провал подписания какого-либо значимого соглашения приведет к определенной просадке по рублю.

Санкционная риторика может опять вернуться на повестку дня. Несмотря на данные "Блумберг" о переносе конгрессом обсуждения санкций против РФ до начала 2019 г., новая санкционная риторика может появляться от зарубежных партнеров на фоне усиления политической напряженности между Россией и Украиной после инцидента в Керченском проливе. Это может побудить нерезидентов сокращать свои позиции в ОФЗ. Их доля на рынке ОФЗ еще достаточно велика (около 25%).

Закрытие позиции и конвертация рублей в доллары окажет негативное влияние на курс российской валюты. Кроме этого, в России будет наблюдаться высокий спрос на доллары по причине декабрьского пика выплат по внешнему долгу ($8 млрд по корпоративным кредитам). На этом фоне рубль будет ослабевать, а стоимость долларовой ликвидности повышаться. Таким образом, суммируя все выше перечисленные факторы, в декабре наиболее вероятный диапазон для курса доллара к рублю 66,50 – 69,90 с тенденцией ослабления рубля, а для курса евро к рублю на уровне 74,25 – 77,15 с боковым трендом.

Доллар будет получать поддержку на фоне сезонного ограничения объема долларовой ликвидности ввиду необходимости выполнения нормативов достаточности капитала по "Базелю III". Также 19/12/2018 возможное повышение ключевой ставки ФРС США, по прогнозам рынка, поддержит доллар. Тем не менее, по нашему мнению, на фоне падающих котировок нефти, приемлемого уровня инфляции в США и замедления роста мировой экономики ФРС может начать отходить от "ястребиной" политики, и вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании не является для нас такой очевидной.

Тем временем в зоне евро на следующем заседании совета управляющих ЕЦБ 13/12/2018 будет, вероятно, снижен прогноз по росту экономики ЕС в 2019 г. (текущий прогноз: 1,4%), что окажет негативное влияние на евро. Мы ожидаем, что Европейский центробанк завершит программу покупки активов к концу 2018 г. Тем не менее евро будет ослабевать на фоне замедления темпов роста европейской экономики и сохранения ставки рефинансирования на нуле. Мы ожидаем, что в декабре курс евро к доллару США будет находиться вблизи уровня 1,12 евро/долл.".

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 24
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В декабре рубль будет находиться под влиянием геополитических факторов.
 
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