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«Всё зависит от нас». Бага о предстоящем матче БАТЭ с «Види»
Новости Беларуси. 29 ноября БАТЭ проведет очередной поединок в рамках Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе «желто-синие» сыграют с венгерским «Види».
Во многом эта игра может быть определяющей для борисовчан. Для того чтобы команде Алексея Баги сохранить шансы на выход в 1/16 турнира – нужна только победа.
Пока венгры с 6 балами занимают второе место в группе. БАТЭ после четырех поединков имеют только 3 очка. К слову, единственную победу на групповом этапе «желто-синие» добыли как раз таки в гостевом поединке с «Види». В стане борисовчан понимают всю важность сегодняшнего поединка.
Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:
Максим Скавыш, нападающий ФК БАТЭ:
Обслуживать матч БАТЭ – «Види» доверено испанской бригаде арбитров во главе с Карлосом дель Серро.
В другом матче нашего квартета лондонский «Челси» сыграет с ПАОКом.
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Новости Беларуси. 29 ноября БАТЭ проведет очередной поединок в рамках Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На своем стадионе «желто-синие» сыграют с...
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