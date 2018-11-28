В Логойском районе в результате двойного наезда погиб мужчина

Новости Беларуси. Вечером 27 ноября в Логойском районе на автомагистрали Минск – Витебск был совершён двойной наезд на пешехода.

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, на 32 км трассы двигавшийся в сторону Минска BMW с 25-летним водителем за рулём сбил 78-летнего минчанина, который шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.

После случившегося на мужчину наехал двигавшийся в попутном направлении Iveco Eurocargo под управлением 42-летнего водителя.



Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

Пешеход погиб на месте. Установлено, что он не был обозначен фликерами.

Возбуждено уголовное дело.

Осенью 2018 года в Минске 18-летний парень попал под колёса Citroen и BMW.