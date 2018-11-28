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В Логойском районе в результате двойного наезда погиб мужчина
Новости Беларуси. Вечером 27 ноября в Логойском районе на автомагистрали Минск – Витебск был совершён двойной наезд на пешехода.
Как
После случившегося на мужчину наехал двигавшийся в попутном направлении Iveco Eurocargo под управлением 42-летнего водителя.
Пешеход погиб на месте. Установлено, что он не был обозначен фликерами.
Возбуждено уголовное дело.
Осенью 2018 года в Минске 18-летний парень попал под колёса Citroen и BMW.
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Новости Беларуси. Вечером 27 ноября в Логойском районе на автомагистрали Минск – Витебск был совершён двойной наезд на пешехода. Как сообщает УГАИ УВД Минского...
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