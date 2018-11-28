|
Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
По
Произошло столкновение с фурой Scania, за рулем которой находился 47-летний водитель.
В результате случившегося фура Scania съехала в кювет, а у ЗИЛа сорвало кабину и двигатель.
По факту аварии проводится проверка.
Новости по теме
‡агрузка...
Встреча Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
В Минском планетарии впервые покажут проекцию звёздного неба под звуки классики
Чета Трампов зажгла огни на главной рождественской ёлке США
В Каталонии протестующие пожарные и медики пытались прорваться в парламент
Мигранты хотят объявить голодовку, чтобы получить убежище в США
В Италии задержали мужчину, который хотел подсыпать споры сибирской язвы в систему водоснабжения
«У нас практически одна школа». Преподаватели и студенты из ВГИК приехали в Белорусскую академию искусств
Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)