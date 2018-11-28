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Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

29.11.2018 12:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого ноября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 34-летний мужчина. Он ехал в направлении Слуцка, выехал на встречную полосу на участке дороги с ограниченной видимостью.

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Произошло столкновение с фурой Scania, за рулем которой находился 47-летний водитель.

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В результате случившегося фура Scania съехала в кювет, а у ЗИЛа сорвало кабину и двигатель. 

Водители были госпитализированы – здесь подробнее.

По факту аварии проводится проверка.
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Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого...
 
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