Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

Новости Беларуси. В Слуцком районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По информации УГАИ УВД Миноблисполкома, авария случилась днем двадцать восьмого ноября. За рулем автомобиля ЗИЛ находился 34-летний мужчина. Он ехал в направлении Слуцка, выехал на встречную полосу на участке дороги с ограниченной видимостью.



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

Произошло столкновение с фурой Scania, за рулем которой находился 47-летний водитель.



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

В результате случившегося фура Scania съехала в кювет, а у ЗИЛа сорвало кабину и двигатель.

Водители были госпитализированы – здесь подробнее .

По факту аварии проводится проверка.