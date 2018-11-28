Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

Как стало известно, 34-летний водитель бензовоза «ЗИЛ-431412» двигался по автодороге Р-43 в сторону Слуцка. По предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения на участке дороги с ограниченной видимостью и около деревни Ивановские Огородники совершил столкновение с фурой под управлением 47-летнего водителя.

Как пояснила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина САПУНОВА, в результате столкновения фура съехала в кювет, а у бензовоза сорвало кабину и двигатель. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Представители ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными на дороге.