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Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой

29.11.2018 12:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой
УВД Минского облисполкома

Как стало известно, 34-летний водитель бензовоза «ЗИЛ-431412» двигался по автодороге Р-43 в сторону Слуцка. По предварительной информации, мужчина выехал на полосу встречного движения на участке дороги с ограниченной видимостью и около деревни Ивановские Огородники совершил столкновение с фурой под управлением 47-летнего водителя.

Под Слуцком у бензовоза оторвало кабину с водителем после ДТП с фурой В Сморгонском районе столкнулись две фуры

Как пояснила инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина САПУНОВА, в результате столкновения фура съехала в кювет, а у бензовоза сорвало кабину и двигатель. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Представители ГАИ призывают водителей быть предельно внимательными на дороге.

 
 
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