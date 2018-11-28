Покажите сайт, где официально это можно сделать. Сайт, который комиссия ежедневно прорабатывает.

В системе информации только страшилки-«вбросы». Ещё ничего не сделали и не обсудили с народом, а разговор о штрафах ведут: мол, будете платить двойной налог. С какого периода двойной? Видимо, опять хотят получить не понятый народом оброк.

Подумайте хорошо о ваших предложениях: какова будет стоимость программного обеспечения, «перепрошивки» всех камер видеонаблюдения, работы обслуживающего персонала, в том числе с ошибками камер, а также с несогласными со штрафами из-за задержки платежей?

Кстати, самая справедливая мера - это включение налога в стоимость топлива. И дорабатывать ничего не надо будет. А насчёт бензопил и прочего вопрос весьма спорный: во-первых, не так их много, а во-вторых, они тоже экологию не улучшают.

Да и не стоит ли сделать, как было при Советах: с нового года внедрите свои предложения, без всяких штрафов, и посмотрите, примет ли их народ. Если примет, то где-то в середине лета вводите, если так уж надо, штрафные санкции. Большинство населения Беларуси - законопослушные граждане: если закон понятен и с народом был обсужден, показаны итоги голосования автомобилистов за тот или иной вариант, вопросов не будет. А то «вгрохают» деньги в разработку и доработки, а получат опять головную боль и недовольство населения.

Борис Большаков, Минск