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Американский журнал о скейтерах Thrasher снял ролик в Минске

29.11.2018 12:47 — Разное | KYKY  
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На Youtube-канале американского журнала Thrasher вышел ролик про Минск. В нём четыре минуты скейтеры катаются по известным местам города, а возле Оперного театра их прогоняют охранники. Сняли ролик ещё летом, пишет Citydog.by.

Летом этого года в Беларусь приехал видеооператор Guillaume Perimony вместе с командой скейтеров. Судя по описанию ролика на сайте, их целью была «борьба с огромными мраморными памятниками Восточного блока». В итоге компания каталась возле БелЭкспо, Дворца Республики, стелы, Кургана славы, вдоль минских улиц. В ролике засветился и минский скейтер Женя Русак.

Thrasher − это американский журнал, который начали выпускать в январе 1981 года. Он посвящён скейтбордингу, музыке, фотографии. Thrasher считается культовым журналом для скейтеров. 

 
Теги: Минск
 
 
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На Youtube-канале американского журнала Thrasher вышел ролик про Минск. В нём четыре минуты скейтеры катаются по известным местам города, а возле Оперного театра их...
 
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