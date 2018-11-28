Американский журнал о скейтерах Thrasher снял ролик в Минске

На Youtube-канале американского журнала Thrasher вышел ролик про Минск. В нём четыре минуты скейтеры катаются по известным местам города, а возле Оперного театра их прогоняют охранники. Сняли ролик ещё летом, пишет Citydog.by.

Летом этого года в Беларусь приехал видеооператор Guillaume Perimony вместе с командой скейтеров. Судя по описанию ролика на сайте, их целью была «борьба с огромными мраморными памятниками Восточного блока». В итоге компания каталась возле БелЭкспо, Дворца Республики, стелы, Кургана славы, вдоль минских улиц. В ролике засветился и минский скейтер Женя Русак.

Thrasher − это американский журнал, который начали выпускать в январе 1981 года. Он посвящён скейтбордингу, музыке, фотографии. Thrasher считается культовым журналом для скейтеров.