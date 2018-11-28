В Грузии впервые выбрали президента-женщину

28 ноября закончился второй тур президентских выборов в Грузии. Набрав почти 60% голосов избирателей, победила Саломе Зурабишвили, сообщает ЦИК страны. Она считается независимым кандидатом, хотя её поддержала правящая партия. Оппозиционер Григол Вашадзе набрал 40% голосов.

Саломе получила поддержку правящей партии «Грузинская мечта», а Григол представлял оппозиционное движение «Сила в единстве». Инаугурация нового президента пройдёт 16 декабря.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции и около 30 лет работала дипломатом во французском МИД. В 2003 году она приехала в Грузию − и уже в 2004-м стала главой МИД Грузии. Через год её отстранили, и она ушла в оппозицию к Михаилу Саакашвили. Саломе выступает за баланс в отношениях с Россией и Западом. Её критикуют за «пророссийскую позицию» − однажды она заявила, что Россия начала войну против Грузии ещё сто лет назад, а в 2008 году её страна повелась на провокацию соседки. Позже она поправила себя, сказав, что Россия выступила в роли агрессора.

Это последние прямые президентские выборы в Грузии. В 2017 году в стране изменили конституцию, и теперь нового президента с 2024 года будет выбирать специальная избирательная комиссия из 300 делегатов.

Бывший президент страны Михаил Саакашвили поддерживает Григола Вашадзе, и после объявления результатов выборов он призвал граждан выйти на акции протесты и потребовать внеочередные парламентские выборы: «С завтрашнего дня, несмотря на то, какие будут результаты, мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию дистанцироваться от криминальной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки».