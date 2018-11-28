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В Москве прошла большая конференция, посвященная инновационным технологиям Russian Tech Week 2018
21 и 22 ноября в Event-холле «Инфопространство» проходила большая конференция, посвященная инновационным технологиям —
«Ключевым барьером для внедрения инновационных технологий в российский бизнес сейчас является отсутствие критической массы специалистов, разбирающихся в прикладных возможностях инноваций и способах их простого внедрения», - рассказал генеральный директор компании «Технократ» Олег Петряшев.
22 ноября в рамках конференции RTW прошел инвестиционный саммит. Среди почетных гостей выступили основатель венчурного фонда «Almaz Capital» и один из основоположников российской индустрии информационных и интернет-технологий Александр Галицкий, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, один из основателей компании «Вимм Билль Данн» (бренды компании: «J7», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша») Давид Якобашвили, инвестиционный директор «Mail.Ru Group» Алексей Милевский.
Видеоинтервью для Russian Tech Week:
В рамках pre-party вечера, 20 ноября, организованном в необычном формате Epic fail ужина 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний: Александр Галицкий, основатель и генеральный директор сервиса мобильного эквайринга «Pay-Me», серийный предприниматель Владимир Канин, основатель и генеральный директор «Roistat» Герман Гаврилов, основатель и генеральный директор международного криптовалютного фонда «CryptoBazar», венчурный инвестор, партнер фонда «Sun Capital» Алексей Менн, рассказали о своих самых больших провалах в бизнесе. Ведущей вечера стала обозреватель радиостанции «Business FM» Надежда Грошева.
«Абсолютно правильный формат для бизнеса и сообщества технологических компаний - все новые технологии на одной площадке. В сфере блокчейн разработки рынок переходит на реальные внедрения технологии в процессы. Москва - среди первых, кто внедряет блокчейн пилоты в действующие городские сервисы, об этом я рассказывал на конференции. Спикеры ДИТ в секции Smart City также рассказывали про внедрение новых технологий в городе», - рассказал руководитель продукта «Блокчейн» Департамента информационных технологий (ДИТ) г. Москвы Кирилл Поляков.
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В конференции приняли участие 1560 человек, 180 спикеров и 50 экспонентов.
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