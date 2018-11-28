В Москве прошла большая конференция, посвященная инновационным технологиям Russian Tech Week 2018



Russian Tech Week 2018

21 и 22 ноября в Event-холле «Инфопространство» проходила большая конференция, посвященная инновационным технологиям — Russian Tech Week 2018 . На мероприятии были подняты актуальные вопросы по развитию в России и в мире таких технологий как: искусственный интеллект, нейросети и Big Data, виртуальная и дополненная реальность, аналитика для бизнеса, блокчейн, финансовые и образовательные технологии.

«Ключевым барьером для внедрения инновационных технологий в российский бизнес сейчас является отсутствие критической массы специалистов, разбирающихся в прикладных возможностях инноваций и способах их простого внедрения», - рассказал генеральный директор компании «Технократ» Олег Петряшев.

22 ноября в рамках конференции RTW прошел инвестиционный саммит. Среди почетных гостей выступили основатель венчурного фонда «Almaz Capital» и один из основоположников российской индустрии информационных и интернет-технологий Александр Галицкий, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, один из основателей компании «Вимм Билль Данн» (бренды компании: «J7», «Любимый сад», «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Агуша») Давид Якобашвили, инвестиционный директор «Mail.Ru Group» Алексей Милевский.

Видеоинтервью для Russian Tech Week:

В рамках pre-party вечера, 20 ноября, организованном в необычном формате Epic fail ужина 5 топ-менеджеров и основателей крупных компаний: Александр Галицкий, основатель и генеральный директор сервиса мобильного эквайринга «Pay-Me», серийный предприниматель Владимир Канин, основатель и генеральный директор «Roistat» Герман Гаврилов, основатель и генеральный директор международного криптовалютного фонда «CryptoBazar», венчурный инвестор, партнер фонда «Sun Capital» Алексей Менн, рассказали о своих самых больших провалах в бизнесе. Ведущей вечера стала обозреватель радиостанции «Business FM» Надежда Грошева.