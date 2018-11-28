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Польский Coccodrillo хочет проглотить белорусский Бусл к

29.11.2018 12:14 — Разное | Myfin  
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Польский Coccodrillo хочет проглотить белорусский Бусл к
фото: pl-tut.com

Общая стоимость продаваемых акций составляет $6,39 млн., фиксированных по договору купли-продажи. Договор будет заключен после получения одобрения антимонопольного органа Беларуси.

Компания CDRL S.A. намерена финансировать сделку собственными средствами или через внешние источники, в том числе облигационные выпуски общей стоимостью до 40 млн. злотых.

Согласно финансовым данным компании, представленным в официальной информации о сделке, годовая выручка West Ost Union превышает $65 млн.

Стоит отметить, что белорусской торгово-промышленной группе West Ost Union принадлежит 46 магазинов в Беларуси, из них 17 находятся в Минске.

Интересным фактом становится, что в сети магазинов «Буслік», в том числе на сайте buslik.by, уже не один месяц продаются детские товары польского бренда Coccodrillo.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские продавцы Европейский банк реконструкции и развития и четыре физических лица договорились о продаже в пользу польской компании CDRL S.A. 90% акций...
 
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