Министерство энергетики предлагает отапливать жилые дома электричеством



Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Мы прорабатываем комплексные подходы по тарифам на электроэнергию . Обсуждается вопрос об отмене дифференцированной платы за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Кроме того, предполагается рассмотреть и внести дополнительные предложения по тарифам, направленные на увеличение электропотребления, в том числе для целей отопления», – рассказал Виктор Каранкевич корреспонденту БЕЛТА .

Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных жилых домов. Пока изучается экономическая сторона вопроса.

«Сейчас основная задача – посмотреть и внести предложения по соответствующему уровню тарифов при использовании электроэнергии для отопления», – отметил министр.

Минэнерго рассчитывает сформировать комплексные предложения по тарифам на этой неделе – в начале декабря и передать их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, затем их рассмотрят в Совете Министров.