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Министерство энергетики предлагает отапливать жилые дома электричеством
«Мы прорабатываем комплексные подходы по
Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных жилых домов. Пока изучается экономическая сторона вопроса.
«Сейчас основная задача – посмотреть и внести предложения по соответствующему уровню тарифов при использовании электроэнергии для отопления», – отметил министр.
Минэнерго рассчитывает сформировать комплексные предложения по тарифам на этой неделе – в начале декабря и передать их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, затем их рассмотрят в Совете Министров.
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Министерство энергетики готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления.
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