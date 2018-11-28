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Министерство энергетики предлагает отапливать жилые дома электричеством

29.11.2018 12:12 — Разное | Myfin  
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Министерство энергетики предлагает отапливать жилые дома электричеством
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Мы прорабатываем комплексные подходы по тарифам на электроэнергию. Обсуждается вопрос об отмене дифференцированной платы за электроэнергию в зависимости от объемов потребления. Кроме того, предполагается рассмотреть и внести дополнительные предложения по тарифам, направленные на увеличение электропотребления, в том числе для целей отопления», – рассказал Виктор Каранкевич корреспонденту БЕЛТА.

Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных жилых домов. Пока изучается экономическая сторона вопроса.

«Сейчас основная задача – посмотреть и внести предложения по соответствующему уровню тарифов при использовании электроэнергии для отопления», – отметил министр.

Минэнерго рассчитывает сформировать комплексные предложения по тарифам на этой неделе – в начале декабря и передать их в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, затем их рассмотрят в Совете Министров.

 
 
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Министерство энергетики готовит комплексные предложения по корректировке тарифов для увеличения электропотребления.
 
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