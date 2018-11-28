«Рабочий погиб не из-за оборвавшейся люльки». Комментарий Департамента государственной инспекции труда

– Пока информация предварительная, мы исходим из того, что видели на месте происшествия. Но упала точно не строительная люлька, это консольный кран К1. Данный кран предназначен для подъема на этажи и крышу строящихся и реконструируемых зданий различных строительных материалов
Наполнив строительную бадью мусором и подняв ее при помощи крана, рабочий стал вручную передвигать по направляющей крана за периметр крыши для дальнейшего опускания на землю. В результате деформации и разрыва перекладины задней стойки произошло опрокидывание крана вместе с погибшим и последующее падение с крыши на землю с высоты около 15 метров, – рассказал Павел Красицкий.
По предварительным данным, погибший ударился головой об асфальтированную дорожку, в результате чего умер.