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«Рабочий погиб не из-за оборвавшейся люльки». Комментарий Департамента государственной инспекции труда

29.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Следствие по делу погибшего рабочего продолжается. Корреспондент «ГП» взял комментарий у главного государственного инспектора отдела надзора за соблюдением законодательства об охране труда Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда Павла Красицкого. 

 Пока информация предварительная, мы исходим из того, что видели на месте происшествия. Но упала точно не строительная люлька, это консольный кран К1. Данный кран предназначен для подъема на этажи и крышу строящихся и реконструируемых зданий различных строительных материалов 
Наполнив строительную бадью мусором и подняв ее при помощи крана, рабочий стал вручную передвигать по направляющей крана за периметр крыши для дальнейшего опускания на землю. В результате деформации и разрыва перекладины задней стойки произошло опрокидывание крана вместе с погибшим и последующее падение с крыши на землю с высоты около 15 метров, – рассказал Павел Красицкий. 

«Рабочий погиб не из-за оборвавшейся люльки». Комментарий Департамента государственной инспекции труда
 

По предварительным данным, погибший ударился головой об асфальтированную дорожку, в результате чего умер. 

 
 
 
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Следствие по делу погибшего рабочего продолжается. Корреспондент «ГП» взял комментарий у главного государственного инспектора отдела надзора за соблюдением...
 
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