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Житель Гродненского района в ходе словесной перепалки ударил друга, но не рассчитал силу – тот попал в больницу с серьезной травмой, а мужчину осудили

29.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Подробности истории, произошедшей в мае этого года, сообщил заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко. Михаил и Сергей * дружили давно, жили в одной деревне, одно время вместе работали. В один из вечеров Михаил пришел к другу. Тот пригласил к столу, но гость отказался. Он попросил у товарища болгарку, чтобы порезать листы металла. Тот предложил свою помощь, взялись за работу вместе. В какой-то момент хозяин, который до этого принял на грудь, припомнил товарищу старую обиду, мол, ты рассказал милиции, что я находился на работе пьяным. Михаил утверждал, что это не так, завязалась словесная перепалка. В ходе нее мужчина ударил Сергея в лицо. Тот покачнулся и упал, ударившись головой о бетонную дорожку. Обидчик испугался и направился к выходу. Перед этим оглянулся и увидел, что товарищ поднялся. Предположив, что с ним всё в порядке, уехал. 

Медики диагностировали у пострадавшего открытую среднетяжелую мозговую травму. Ему потребовались длительное лечение и реабилитация. 

Обидчик просил прощения у друга, но тот не уступил. Суд Гродненского района признал Михаила виновным по ст. 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности его осудили на 240 часов общественных работ. 

* Имена изменены по этическим соображениям.
 
 
 
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Подробности истории, произошедшей в мае этого года, сообщил заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко.
 
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