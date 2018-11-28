Житель Гродненского района в ходе словесной перепалки ударил друга, но не рассчитал силу – тот попал в больницу с серьезной травмой, а мужчину осудили

Подробности истории, произошедшей в мае этого года, сообщил заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко. Михаил и Сергей * дружили давно, жили в одной деревне, одно время вместе работали. В один из вечеров Михаил пришел к другу. Тот пригласил к столу, но гость отказался. Он попросил у товарища болгарку, чтобы порезать листы металла. Тот предложил свою помощь, взялись за работу вместе. В какой-то момент хозяин, который до этого принял на грудь, припомнил товарищу старую обиду, мол, ты рассказал милиции, что я находился на работе пьяным. Михаил утверждал, что это не так, завязалась словесная перепалка. В ходе нее мужчина ударил Сергея в лицо. Тот покачнулся и упал, ударившись головой о бетонную дорожку. Обидчик испугался и направился к выходу. Перед этим оглянулся и увидел, что товарищ поднялся. Предположив, что с ним всё в порядке, уехал.
Медики диагностировали у пострадавшего открытую среднетяжелую мозговую травму. Ему потребовались длительное лечение и реабилитация.
Обидчик просил прощения у друга, но тот не уступил. Суд Гродненского района признал Михаила виновным по ст. 155 Уголовного кодекса Республики Беларусь. За причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности его осудили на 240 часов общественных работ.