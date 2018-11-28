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Лидский район станет площадкой для съемок фантастического фильма

29.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Речь идет о картине «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской. Как сообщили в Лидском историко-художественном музее, по уже имеющейся с Национальной киностудией «Беларусьфильм» договоренности съемки будут вестись внутри и снаружи главной достопримечательности региона – Лидского замка, на протяжении трех месяцев: с февраля по апрель. Однако не беспрерывно, в Лиду съемочная группа будет приезжать по мере необходимости. 

 

– Переговоры вели в октябре, – рассказала заведующая экспозиционно-выставочного отдела историко-художественного музея Анна Некрашевич. – Лиду с визитом посещала целая бригада: сценаристы, операторы, каскадеры, – смотрели площадки, что-то для себя записывали, чертили схемы. 

Анна Тадеушевна отметила, что съемки фильма будут вестись во внерабочее, в вечернее или ночное время, когда внутри нет туристов. В случае необходимости рассматривается также вариант «перекрытия» замка на несколько часов. 

– Это нужно, в том числе, в  целях безопасности: сценарий предполагает участие лошадей, а также трюки каскадеров, – объяснила специалист. – К слову, не исключено, что в съемках фильма, в некоторых эпизодах, будут задействованы сотрудники музея, лидские рыцари, фаерщики, а лошадки будут местные – из Дворищанской конно-спортивной школы. Но точная информация по участникам станет известна уже ближе к февралю.    

В уходящем году Лидский замок не раз становился объектом для съемок. Республиканские каналы четырежды снимали здесь программы про путешествие, одно из ведущих промышленных предприятий региона сняло здесь свой презентационный ролик. 

Лидский район станет площадкой для съемок фантастического фильма
 

Известно также, что помимо замка съемки фантастического фильма в Лидском районе будет вестись на туристическом комплексе «Вольный Мельник» в агрогородке Дворище. 

*** 
К съемкам фантастической картины «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской на Национальной киностудии «Беларусьфильм» приступят в январе 2019 года. Действия книги и, соответственно, будущего фильма разворачиваются в XVIII веке. Оказалось, что в Беларуси не так уж и много антуражных мест, где можно снять фильм о той эпохе. Съемочной группе придется путешествовать по всей стране. Помимо Лиды, маршрут через Бобруйск, Мир и Несвиж. 

Лидский район станет площадкой для съемок фантастического фильма

 
 
 
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Речь идет о картине «Авантюры Прантиша Вырвича» по роману Людмилы Рублевской. Как сообщили в Лидском историко-художественном музее, по уже имеющейся с...
 
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