Биткоин уже не тот? Что происходит с самой популярной криптовалютой в мире

- Очевидно, что такой стремительный рост курса биткоина, который мы наблюдали в конце 2017 года, в определенный момент привел к охлаждению рыночного интереса, - в интервью «АиФ» рассказал Дмитрий МАРУШКО, заведующий кафедрой экономической информатики БГУ. - В этом нет ничего особенного и удивительного. Цифровая валюта не имеет реальных индикаторов стоимости, как, например, государственные облигации, акции компаний или такие активы, как природный газ, нефть или золото. Причины проблем классического рынка ценных бумаг хорошо видны и понятны. Однако, если рассматривать рынок криптовалют, обычно заметен только эффект, определяемый чистым спросом и чистым предложением. Поэтому причины резкого снижения стоимости криптовалют находятся скорее в психологической плоскости, когда инвесторы принимают решение о покупке или продаже криптовалюты. Если проанализировать статистические данные за последний год, то именно в такой период высокой заинтересованности и рос курс биткоина.

Манипуляции на рынке

По словам эксперта, можно обосновать большое количество дополнительных причин текущего существенного снижения курса биткоина.

- Часть причин состоит в проводимых манипуляциях с рынком, а также в вводимых ограничениях на использование криптовалют правительствами различных стран и организациями, регулирующими денежно-кредитную сферу. К примеру, Китай запретил деятельность иностранных криптовалютных бирж и майнинг биткоинов, в Индии деятельность игроков криптоиндустрии также существенно ограничена, ряд американских и британских банков (JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Lloyds Banking Group и другие) запретили своим клиентам покупать криптовалюту с использованием кредитных карт. Существуют обоснованные опасения, что высокая волатильность курсов криптовалют не позволит клиентам погасить свои обязательства перед банками.

Эксперт обращает внимание на то, что данные события стали лишь катализатором падения курса.

- На обычного потребителя текущая ситуация практически никакого влияния не оказывает. К примеру, криптовалютные биржи не должны пострадать, т.к. обычно в таких случаях увеличивается количество сделок и растет оборот. Вероятно, негативные последствия коснутся тех, кто инвестировал в майнинг. Доходность для майнеров ощутимо снизилась.

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Прогноз

- Прогнозировать дальнейшее изменение курса биткоина бессмысленно, т.к. для этого нет достоверных параметров. Курс криптовалюты в течение двух-трех дней может быть непредсказуемым и снизиться на 50% и более. Вместе с тем можно предполагать, что стоимость биткоина в долгосрочной перспективе превысит уровень декабря 2017 года ($20 000 долларов). Однако по итогам завершающегося года не стоит ожидать серьезных изменений в его стоимости.

Криптовалютный рынок основан на серьезном понимании особенностей работы криптотехнологий и блокчейна. Биткоин и другие криптовалюты вернутся к росту, когда наступит ясность у всех игроков криптовалютного рынка с инфраструктурой и правовыми вопросами регулирования криптовалютных отношений.

Регулирование криптовалютного рынка пойдет на пользу всем его участникам. Доверие к отрасли повысится, когда анонимность станет менее абсолютной и все участники рынка начнут платить налоги. Такие условия позволят привлечь на рынок крупный капитал, что станет драйвером следующей волны роста.