УВД: двое подростков сбежали из Новогрудской школы-интерната

По информации пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, подростки могли уехать в Гродно. Сейчас их поисками занимаются правоохранители. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении молодых людей, просят сообщить об этом в милицию или по телефону 102.