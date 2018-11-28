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УВД: двое подростков сбежали из Новогрудской школы-интерната

29.11.2018 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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УВД: двое подростков сбежали из Новогрудской школы-интерната
УВД Гродненского облисполкома

УВД: двое подростков сбежали из Новогрудской школы-интерната СК: в Гомеле больше месяца ищут пропавшего 80-летнего пенсионера
Как стало известно, инцидент произошел днем 28 ноября. 15-летний Евгений Карач и 16-летний Олег Мишкун самовольно покинули Новогрудскую общеобразовательную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями психического развития, и до сих пор о их местонахождении ничего неизвестно.

По информации пресс-службы УВД Гродненского облисполкома, подростки могли уехать в Гродно. Сейчас их поисками занимаются правоохранители. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении молодых людей, просят сообщить об этом в милицию или по телефону 102.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Сейчас их поисками занимаются правоохранители.
 
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