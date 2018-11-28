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«Ребенка украли!». Как супруги воруют своих детей, сами о том не подозревая

29.11.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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«Ребенка украли!». Как супруги воруют своих детей, сами о том не подозревая
Пора становиться надежными и безопасными родителями, которые не ввергают детей в интернациональные конфликты . © / Фото из открытых источников

В подобной ситуации теоретически может оказаться любой гражданин нашей страны, вступивший в брак с иностранцем. «АиФ» разбирается в ситуации вместе с юристами.

В последнее время в СМИ освещались дела, когда белорусские мамы боролись за своих детей, которых отцы вывезли за границу или удерживали там, препятствуя общению с ними. Такие случаи вызывали естественное сопереживание со стороны читателей. Они желали маме воссоединиться со своим ребенком. А между тем мало кто задумывался об обратных ситуациях, когда в роли похитителей могли оказаться наши соотечественники - папы и мамы.

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Вот реальная история, которая началась так романтично. Белоруска познакомилась с гражданином Швеции, переехала к нему. У пары родились две очаровательные дочери, в которых души не чаяли и папа, и мама. «Шведская сказка» закончилась апрельским днем, когда белоруска увезла двух девочек 6 и 3 лет из садика не домой, а прямо в аэропорт. День, начавшийся для них завтраком в уже родном Стокгольме, закончился ужином в еще незнакомом Минске.

На следующее утро в Стокгольме отец подал заявление в полицию о похищении детей. Он не мог представить, куда пропала его семья. Затем был суд, который расценил самовольный поступок матери, вырвавшей детей из места, где они родились и росли, как похищение. Вынесли решение о немедленном возвращении детей в Швецию и о предоставлении отцу права быть единственным опекуном.

Затем включился механизм применения Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, к которой наша страна присоединилась более 20 лет назад. Дело переместилось в Беларусь, и 1,5-годичное рассмотрение заявления о возвращении детей, поданное отцом, закончилось решением апелляционного суда, отказавшего родителю в возвращении дочек в Швецию.

«Ребенка украли!». Как супруги воруют своих детей, сами о том не подозревая- В действительности ничего не закончилось, ведь в тот самый апрельский день в шведском аэропорту был заложен многолетний минный механизм, не обезвреженный решением белорусского суда, - говорит партнер адвокатского бюро «Арцингер» Елена МАШОНСКАЯ. - В Швеции отец детей полон решимости вернуть единственных и любимых дочек на родину. В Беларуси мать подает на алименты и надеется их взыскать, до сих пор не понимая правовых последствий похищения детей. Но ведь в современном мире сложно без последствий не считаться с нормами международного права, тем более когда они объявлены приоритетными над национальными законами.

По словам эксперта, решение шведского суда вступило в силу гораздо раньше, чем было вынесено решение в Беларуси, и оно действует во многих странах, включая страны ЕС.

- Это значит, что на территории действия шведского решения «мама-похитительница» вне закона, - продолжает Елена Машонская. - Да и алименты на детей в Швеции взыскать вряд ли удастся - хотя Беларусь и присоединилась к Конвенции об алиментах, не трудно предвидеть ответ на вопрос - признает ли страна иностранное решение, которое противоречит ее собственному?

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Когда это похищение?

Белорусские суды, отказывая в заявлениях о возвращении, руководствуются тем, что дети - граждане нашей страны.

«Ребенка украли!». Как супруги воруют своих детей, сами о том не подозревая- Да, в Беларуси дети, рожденные в браках, где один из родителей - гражданин РБ, - также граждане нашей страны. Но в Швеции они - подданные Королевства Швеции. Нужно понимать важное правило: в международном семейном праве гражданство родителей и детей не имеет значения, не существует приоритета граждан одной страны перед гражданами другой. Имеет значение только место постоянного пребывания ребенка. И это правильно, ведь родители совместно решили судьбу своих детей - какую страну выбрать местом их постоянного проживания. Изменение этого решения без согласия другого родителя международное право называет похищением, - говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Арцингер» Александр КОРСАК.

Заявление о возвращении ребенка подлежит рассмотрению по формальным основаниям, без рассмотрения дела по существу. В тех случаях, когда будет установлено, что ребенок незаконно перемещен из места своего постоянного пребывания, тем более если механизм возвращения начат в срок до года с момента незаконного перемещения (удержания) ребенка, он должен быть незамедлительно возвращен в место своего постоянного пребывания.

- Второй, не менее прозаичный пример: мама-белоруска увезла ребенка из Финляндии - места, где он родился и рос. Обеспокоенный отец после неоднократных попыток все наладить мирно вынужден был обратиться за защитой своих родительских прав в белорусский суд. Но, имея действующий международный договор (ранее упомянутая Конвенция 1980 г.), суд отказался применять его нормы, ведь «ребенок - белорус, и право применять нужно белорусское». После совместной работы адвокатов с государственными органами суды все же начали принимать во внимание международные обязательства страны, однако не следуют в полной мере их положениям. В итоге вердикт один - ребенок должен жить с мамой. В то же время обеспокоенный отец напрочь лишен возможности увидеть дочь - мать не показывает ему ребенка даже в присутствии милиции.

Не нарушить закон

В правовом поле можно остаться только в случаях, если перемещение (удержание) было законным, т.е. было получено согласие второго родителя. Также конвенция называет некоторые исключения, в числе которых - установление судом обстоятельств, подтверждающих, что при возвращении детям может угрожать психическое или физическое насилие (жестокое обращение, запугивание ребенка, угроза «бросить»).

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- Хотим отметить самое, на наш взгляд, главное. Нам всем нужно научиться понимать и уважать закон, менять архаичные представления о родительстве, - утверждает Александр Корсак. - Пора становиться надежными и безопасными родителями, которые не ввергают детей в межличностные интернациональные конфликты с непредсказуемыми правовыми и психологическими последствиями. Пора всерьез повышать правовую культуру мам и пап и научиться не на словах, а на деле уважать родительские права друг друга, принимать взвешенные взрослые решения ради спокойствия родных детей.

Эксперты рекомендуют при заключении брака с иностранцем не полениться проконсультироваться со специалистами и позаботиться о составлении брачного контракта, в котором предусмотреть разные варианты правового решения возможных проблем, в том числе с детьми.

- В нашей адвокатской практике было изучение многостраничного брачного контракта, подготовленного американскими юристами. Белорусская невеста зрело и взвешенно подошла к заключению брака с гражданином США, и, как бы ни сложилась ее дальнейшая судьба, она заранее осведомлена о правовых последствиях поступков и решений. Ведь любовь - это не игра гормонов, а в первую очередь ответственность «за тех, кого приручил».

 
Теги: Минск
 
 
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Гражданка Беларуси забрала своих детей у мужа-шведа и увезла их на родину. Суд Швеции признал ее похитительницей. Теперь в Евросоюзе женщина вне закона.
 
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