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Кто из белорусов зарабатывает больше 1500 рублей
Средняя зарплата белорусов в октябре
В горнодобывающей промышленности средние октябрьские заработки составили 1832 рубля, на производстве химических продуктов — 1772 рубля, на производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 1737 рублей.
У работников, которые занимаются инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области, средние заработки в октябре составили 1606 рублей, а вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — 2107 рублей.
При этом работники пассажирского воздушного транспорта зарабатывают 2936 рублей, грузового воздушного транспорта — 1949 рублей, вспомогательной деятельности воздушного транспорта — 1710 рублей.
Лидируют по средним заработкам работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3897 рублей.
Это почти в 7,7 раза больше, чем у зарплатных аутсайдеров — работников парикмахерских и салонов красоты. Эти работники в октябре в среднем получали 506 рублей.
Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна
При этом в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой.
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