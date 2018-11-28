Кто из белорусов зарабатывает больше 1500 рублей

Средняя зарплата белорусов в октябре выросла почти до 1000 рублей — не хватило 30 копеек. Средние зарплаты в Беларуси, по прогнозам властей, должны составить заветную 1000 рублей, а в целом по году — нет. При этом в декабре 2019 года средние заработки белорусов, как планируется, должны составить 1100 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов уже зарабатывает больше 1500 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В горнодобывающей промышленности средние октябрьские заработки составили 1832 рубля, на производстве химических продуктов — 1772 рубля, на производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 1737 рублей.

У работников, которые занимаются инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области, средние заработки в октябре составили 1606 рублей, а вспомогательной деятельностью в сфере финансовых услуг и страхования — 2107 рублей.

При этом работники пассажирского воздушного транспорта зарабатывают 2936 рублей, грузового воздушного транспорта — 1949 рублей, вспомогательной деятельности воздушного транспорта — 1710 рублей.

Лидируют по средним заработкам работники, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3897 рублей.

Это почти в 7,7 раза больше, чем у зарплатных аутсайдеров — работников парикмахерских и салонов красоты. Эти работники в октябре в среднем получали 506 рублей.

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января — декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года .

При этом в декабре этого года, по планам правительства, ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе — декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», — уточнил ранее министр экономики Дмитрий Крутой.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.