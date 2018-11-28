Эрдоган хочет стать посредником в разрешении конфликта в Керченском проливе









Он добавил, что обсуждение проблемы продолжится во время саммита G20, передает Интерфакс-Украина.





"В ходе беседы с Путиным этот вопрос обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", - заявил Эрдоган.





Ранее Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, и рассказал подробности переговоров с Порошенко и Путиным.





Напомним, 26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.





Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.