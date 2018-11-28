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Армию страны-члкена НАТО впервые возглавила женщина
Страна-член НАТО впервые назначила женщину главой национальной армии.
Генеральный штаб Вооруженных сил Словении возглавила генерал-майор Аленка Эрменц. 28 ноября она официально вступила в должность.
Таким образом Эрменц стала первой женщиной-генералом не только в Словении, но и в странах НАТО в целом.
В марте текущего года 55-летняя Эрменц заняла пост заместителя начальника генштаба.
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Страна-член НАТО впервые назначила женщину главой национальной армии.
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