"Было страшно!" 26-летний мозырянин задержал серийного грабителя

26-летний мозырянин Павел Колоцейне не остался равнодушным к чужой беде и остановил преступника.





Мозырь ». Парень ехал на машине и увидел активно жестикулиющую женщину. Остановился, спросил, что произошло. Узнал, что женщину ограбили, и, не долго думая, бросился за грабителем, сообщает телеканал «».

"Было страшно, когда уже споймал его. Мало ли, заточку достанет. Были такие мысли", - признается Павел.









Грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. До этого его жертвами уже стали две пожилые женщины. Возбуждено уголовное дело.