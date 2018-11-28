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"Было страшно!" 26-летний мозырянин задержал серийного грабителя
Задержать серийного грабителя в Мозыре помог смелый поступок случайного свидетеля происшествия.
26-летний мозырянин Павел Колоцейне не остался равнодушным к чужой беде и остановил преступника.
Парень ехал на машине и увидел активно жестикулиющую женщину. Остановился, спросил, что произошло. Узнал, что женщину ограбили, и, не долго думая, бросился за грабителем, сообщает телеканал «
"Было страшно, когда уже споймал его. Мало ли, заточку достанет. Были такие мысли", - признается Павел.
Грабителем оказался 37-летний ранее судимый мозырянин. До этого его жертвами уже стали две пожилые женщины. Возбуждено уголовное дело.
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Задержать серийного грабителя в Мозыре помог смелый поступок случайного свидетеля происшествия.
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