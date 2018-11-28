Памятка по безопасной эксплуатации бытовых котлов

Основной причиной взрывов бытовых котлов является замерзание систем отопления (расширительных баков) с прекращением циркуляции воды, что приводит к резкому повышению давления теплоносителя в котле.

Замерзание систем отопления, как правило, происходит в чердачных помещениях при отсутствии тепловой изоляции на расширительных баках или недостаточном их утеплении, в тех случаях, когда котлы эксплуатируются на твердых видах топлива непостоянно или при наличии сквозняков, воздействующих на систему отопления.

В случае отсутствия циркуляции воды в системе отопления, при горении топлива внутри поверхностей нагрева котла происходит закипание воды, сопровождающееся ростом давления. При достижении критического давления поверхности нагрева котла разрушаются. Из-за выброса из поврежденного котла большого объема пара и пароводяной смеси происходит повышение давления внутри помещения и, как следствие, разрушение несущих конструкций здания.

С целью предотвращения взрывов бытовых котлов НЕОБХОДИМО:

– убедиться, что запорные органы на подающем и обратном трубопроводах открыты и развоздушена система отопления;

– удалить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы;

– провести осмотр оголовков дымовых труб и каналов дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки;

– до начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедиться в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет.

Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление воды в котле растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Необходимо определить место замерзания отопительной системы, отогреть его и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел, все время контролируя давление воды в котле по установленному на нем манометру.

Если давление воды в котле начинает приближаться к максимально допустимому, необходимо срочно прекратить подачу топлива в котел, удалить из котла в безопасное место и залить водой остатки горящего топлива. Это происходит в том случае, когда система отопления не отогрета и в ней отсутствует циркуляция теплоносителя.

Работу по монтажу бытовых водогрейных котлов и отопительной системы необходимо выполнять только силами специализированных организаций. При этом необходимо, чтобы работники, выполняющие работы по монтажу и наладке котлов, проводили обучение пользователей с отметкой об этом в паспорте котла.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– использовать самодельные котлы, не оборудованные автоматикой безопасности и контрольно-измерительными приборами;

– эксплуатировать неисправные котлы (котлы с неисправными манометрами, предохранительными устройствами) и самовольно отключать или демонтировать их;

– проводить растопку котла при отсутствии циркуляции воды в отопительной системе;

– хранить рядом с котлом горючие, смазочные и обтирочные материалы.

С. В. Бутомов, государственный инспектор

по энергетическому надзору.