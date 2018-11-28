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В Беларуси продолжает сокращаться число официальных безработных. Но в одном регионе их стало больше

29.11.2018 13:29 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси продолжает снижаться число официальных безработных. На начало октябре в стране насчитывалось 14,3 тысячи нетрудоустроенных, а месяцем ранее — 15 тысяч человек. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каком регионе Беларуси больше всего официальных безработных.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Больше нетрудоустроенных на начало ноября было в Брестской области — 2656 человек (на начало октября — 2756 человек) и Гомельской — 2509 человек (2656).

При этом за октябрь число безработных выросло в Гродненской области — до 1837 человек (месяцем ранее — 1830).

В Минской области на начало этого месяца было 2017 официальных безработных (месяце м ранее — 2253), в Могилевской области — 1787 человек (месяцем ранее — 1823 человек), а в Витебской — 2306 человек (2438).

В Минске число безработных сократилось на 1 ноября до 1172 человек (месяцем ранее — 1244).

Напомним, уровень зарегистрированной безработицы на 1 ноября составил 0,3%. В Витебской области этот показатель держится на уровне 0,5%, в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской — 0,4%, в Минской области — 0,3%, а в Минске — 0,1%.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 ноября составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 ноября 2017 г. — 0,4). При этом в Брестской и Витебской областях этот показатель составил 0,3 безработных на вакансию, в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях — 0,2, в Минске и Минской области − 0,1 безработных на вакансию.

Уровень фактической безработицы в третьем квартале этого года составил 4,7% от численности рабочей силы (год назад — 5,2%).

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Теги: Минск
 
 
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