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Победу на президентских выборах в Грузии одержала Саломе Зурабишвили

29.11.2018 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Победу на президентских выборах в Грузии одержала Саломе Зурабишвили
Фото из открытых источников

По информации ЦИК Грузии, победу во втором туре президентских выборов одержала независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Как сообщила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Ана МИКЕЛАДЗЕ, за нее проголосовали 59,52% избирателей. Представитель оппозиции Григол Вашадзе получил 40,48% голосов.

Сообщается, что Саломе Зурабишвили поддерживала правящая партия «Грузинская мечта». Ее оппонент Григол Вашадзе представлял оппозиционное движение «Сила в единстве».

Победу на президентских выборах в Грузии одержала Саломе Зурабишвили В Грузии назначен второй тур президентских выборов

Напомним, первый тур президентских выборов в Грузии состоялся в конце октября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Во второй тур вышли Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе.

Интересно, что Саломе Зурабишвили родилась во Франции и около 30 лет работала дипломатом во французском МИД. По информации TUT.by, она приехала в Грузию в 2003 году и уже в марте следующего года стала министром иностранных дел. Правда, продержалась в должности Зурабишвили недолго – спустя год ее отстранили, и тогда она перешла в оппозицию к Михаилу Саакашвили.

Саломе Зурабишвили сменит на посту президента Георгия Маргвелашвили и станет пятым президентом независимой Грузии. В разные годы главами страны также были Звиад Гамсахурдиа, Эдуард Шеварнадзе, Михаил Саакашвили. Дважды временно исполняющей обязанности президента была Нино Буржанадзе.

Примечательно, что для Грузии это последние прямые выборы президента. В 2017 году в стране приняли новую конституцию, по которой следующего президента в 2024 году будет выбирать специальная избирательная комиссия из 300 делегатов.

 
 
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