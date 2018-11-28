"Краска начала слезать". Можно ли вернуть часть денег за некачественный ремонт подъезда

Ольга живет в одной из столичных девятиэтажек. Недавно в подъезде женщины провели текущий ремонт — зашпаклевали и покрасили стены. Но через 2 месяца шпаклевка начала высыпаться, а краска покрываться пузырями, трескаться и слущиваться. «А между прочим все это безобразие жильцы оплатили из своего кармана», - говорит минчанка. FINANCE.TUT.BY узнал, могут ли жильцы вернуть часть денег за некачественный текущий ремонт.



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— Про то, что в нашем подъезде наконец проведут текущий ремонт, я узнала, когда он уже начался. То есть никаких договоров я не подписывала, — рассказывает Ольга. — «Ладно, главное, что подъезд приведут в порядок», - подумала я. У нас все было очень страшно, особенно на первом этаже. Непристойные рисунки и матерные слова на стенах, трещины. Кроме всего прочего не на всех этажах закрывался мусоропровод, часто стояла вонь.

Минчанка говорит, что ремонт сделали довольно быстро, за недели три.

— Изначально было видно, что качество его хромает. Наличники на дверях тамбуров покрасили с прорехами, надписи кое-где плохо покрасили, — перечисляет женщина. — Но через 2 месяца стало понятно, что это не все недостатки. Краска местами вздыбилась и потрескалась, шпатлевка в углах начала высыпаться. А между прочим все это безобразие жильцы оплатили из своего кармана. Можно ли как-то вернуть часть уплаченных денег за материалы и работу, раз уж ремонт сделали некачественно.



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В Минском городском жилищном хозяйстве сказали, что деньги за ремонт, как бы он ни был сделан, жильцам не вернут. Но его могут переделать.

— Если факты некачественного ремонта подтвердятся, то в рамках гарантийных обязательств работы должны переделать и устранить все недостатки, — поясняет Тимофей Кремез, заместитель генерального директора по эксплуатации жилищного фонда и производственным вопросам МГЖХ. — Я бы посоветовал в таких случаях обращаться сразу в две организации — к уполномоченному лицу — это ЖКХ района, и в подрядную организацию, ту, которая непосредственно делала ремонт. Нужно оставить либо обращение на сайте в электронном виде, либо написать обращение в бумажном варианте, либо рассказать об этом на личном приеме у руководителя.



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По словам замгендиректора, качественно или некачественно выполнены работы будет решать ЖКХ.

— Там будет создана комиссия, которая выйдет на место и определит, как выполнен ремонт, в том ли объеме и теми ли материалами, которые были указаны в смете. В случае несоответствия будет принято решение об устранении этих недостатков.